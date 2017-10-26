Нафтогаз снова заявил, что Газпром не выполняет обязательства

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Украинский "Нафтогаз" обвинил российский "Газпром" в том, что он продолжает не выполнять технические обязательства по контракту на транзит газа.

Как говорит украинская компания, речь идео о несоблюдении норм давления газа в магистральных газопроводах на входной точке ГИС "Суджа", расположенных на российско-украинской границе.

С начала года несоблюдение Газпромом норм контрактного давления на этой точке было зафиксировано в течение 259 суток (88%), сообщили в "Нафтогазе" со ссылкой на данные "Укртрансгаза".

"Аварийные ситуации на магистральных газопроводах РФ и неспособность Газпрома обеспечить контрактное давление на российской стороне системы вызывают беспокойство относительно надежности поступления транзитного газа из Российской Федерации этой зимой", - заявили в украинской компании.

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Киев и Москва ведут несколько судебных исков по поводу транзита российского газа.

В мае 2017 года Стокгольмский арбитраж принял отдельное решение по делу "Нафтогаза" против "Газпрома". Ключевыми пунктами было отклонение принципа "бери или плати" и пересмотр формулы цены.

Украинская сторона тогда заявила о "победе", а Россия - назвала решение "промежуточным".