Операции на сердце безопаснее после обеда - ученые

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Открытые операции на сердце безопаснее, если их проводят после обеда. Это объясняется особенностями внутреннего ритма человека, заявляют ученые. Репортер по вопросам здоровья и науки BBC News Джеймс Галлахер узнавал, почему это так.

Исследование, опубликованное в издании Lancet, показывает, что сердце легче переносит операции после обеда, чем утром.

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Чтобы провести операцию на сердце, например, изменить сердечный клапан, врачи остановить его. Это огромная нагрузка на сердце, поскольку поток кислорода к нему уменьшается.

Доктора и исследователи проанализировали послеоперационные осложнения, сердечный приступ, сердечную недостаточность и причины смерти.

Как оказалось:

• 54 из 298 пациентов, прооперированных утром, страдали из-за побочных эффектов после операции;

• 28 из 298 пациентов, прооперированных после обеда, страдали из-за побочных явлений;

• у пациентов, прооперированных после обеда, было примерно наполовину меньше рисков послеоперационных осложнений.

Профессор Барт Стейлз из Institut Pasteur de Lille, который принимал участие в исследовании, в комментарии BBC News отметил: "Мы не хотим отпугивать людей от операций, ведь они спасают жизни".

Он также пояснил, что больницы просто не смогут планировать операции только на послеобеденное время.

"Операции после обеда было бы разумно назначать пациентам с большими рисками послеоперационных осложнений, если мы сможем их найти", - добавил он.

Как известно, ожирение и диабет 2-го типа повышают риск осложнений после операции.

Состояние сердца также меняется в течение дня.

Риск сердечного приступа или инсульта выше утром - сердце и легкие работают лучше после обеда.

Джон О'Нилл из лаборатории молекулярной биологии совета медицинских исследований Великобритании объясняет: "Наша сердечно-сосудистая система имеет наибольшую производительность примерно в середине дня и вечером, поэтому профессиональные спортсмены демонстрируют свои лучшие результаты именно в это время".

В свою очередь профессор Стейлз настаивает, что исследования показывают, что биологический ритм хирургов тут ни при чем.

Ученым нужно сделать еще ряд исследований, чтобы выяснить, как избежать осложнений после операций на сердце, которые все же проводятся утром.

Исследователи также изучают, как циркадные ритмы влияют на состояние человека и угрозу его жизни в случаях других операций.