Умеров: я не выполнял никаких условий для освобождения

Копірайт зображення UNIAN Image caption Ильми Умерова приговорили к двум годам в колонии-поселении

Заместитель лидера Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, который вместе с Ахтемом Чийгозом прибыл в аэропорт "Борисполь" из Анкары, заверил, что не выполнял никаких требований для освобождения.

"Никто передо мной никаких условий не ставил, никто со мной не встречался. За две недели до этого у меня было два представителя из Москвы, из ФСБ. Они просили, чтобы я написал прошение о помиловании Путину. После этого никто мне никаких условий не выдвигал", - сказал он на пресс-конференции в аэропорту.

Умерова и Чийгоза, которых 25 октября Россия выдала Турции, в аэропорту встречали родные, близкие и журналисты.

В свою очередь Ахтем Чийгоз подчеркнул, что сила и последовательность вызывают уважение даже у врагов.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза в аэропорту встречали Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев

Цена освобождения

И.о. министра информационной политики Украины Эмине Джеппар опровергла информацию о том, что якобы Умерова и Чийгоза освободили ценой свободы других политических заключенных.

"Цена не такая. Этот процесс, это дипломатическое давление будет продолжаться", - заверила г-жа Джеппар и уточнила, что в тюрьмах находится около 50 заключенных из Крыма.

Она также отметила, что выдача Чийгоза и Умерова Турции стала результатом мощного дипломатического давления руководства Украины, лидеров "Большой семерки", президента США и многих других мировых лидеров.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отметил, что в то, что произошло, были вовлечены сотни людей.

"Я хочу поблагодарить все правозащитные организации, которые предпринимали усилия для освобождения наших заключенных. Хочу поблагодарить нашего президента Петра Порошенко, который говорил об этом с трибуны Генассамблеи ООН", - сказал он на пресс-конференции.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заверил, что ни один человек в Крыму, находящийся сейчас в заключении или под подпиской о невыезде, не останется в одиночестве.

"Очень важно, чтобы те, кто попадает к российским оккупантам, с первого дня вели себя достойно. Если человек не идет на уговоры следователей, ее вытаскивать легче", - добавил г-н Чубаров.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Ахтема Чийгоза в Крыму приговорили к восьми годам лишения свободы

Дела Чийгоза и Умерова

11 сентября 2017 года Верховный суд аннексированного Россией Крыма приговорил Ахтема Чийгоза к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Чийгоза признали виновным в организации массовых беспорядков на митинге, который проходил в Симферополе 26 февраля 2014 года.

Ильми Умерова 27 сентября приговорили к двум годам в колонии-поселении по обвинению в посягательстве на территориальную целостность России.

ФСБ обвинила Ильми Умерова в этом после того, как в телеинтервью в прошлом году он сказал, что Крым - это не Россия, и оккупированную территорию должны вернуть Украине.

Оба крымскотатарских лидера не признали своей вины и заявляли о политической ангажированности следствия, стороны обвинения и суда.

Большинство крупных правозащитных организаций признали Чийгоза и Умерова политическими заключенными и неоднократно призывали Россию немедленно снять с них все обвинения.