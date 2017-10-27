Парламент Каталонии объявил о независимости от Испании
Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, декларирующую независимость от Испании.
За независимость проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, еще двое воздержались.
Премьер Испании Мариано Рахой уже заявил, что законность в Каталонии будет восстановлена. "Я призываю всех испанцев сохранять спокойствие", - написал он в Twitter.
Накануне президент Каталонии Карлес Пучдемон отказался от требования Мадрида провести досрочные выборы.
По его словам, он не смог получить от правительства Испании достаточные гарантии того, что этот шаг предотвратит введение в Каталонии прямого правления из Мадрида.
155-я статья испанской конституции позволяет ввести прямое правление в Каталонии. Ранее ее ни разу не применяли.
Сенат еще не голосовал за введение этой статьи в действие. Она даст Мадриду возможность взять под контроль финансы, полицию и государственные СМИ региона.
Кризис начался после противоречивого референдума, прошедшего в начале октября.
Каталонское правительство заявило, что в нем приняли участие 43% избирателей, и 90% из них проголосовали за независимость. Но Конституционный суд Испании назвал голосование незаконным.