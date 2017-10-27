Парламент Каталонии объявил о независимости от Испании

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент каталонского парламента считает голоса за объявление независимости от Испании

Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, декларирующую независимость от Испании.

За независимость проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, еще двое воздержались.

Премьер Испании Мариано Рахой уже заявил, что законность в Каталонии будет восстановлена. "Я призываю всех испанцев сохранять спокойствие", - написал он в Twitter.

Skip Twitter post by @marianorajoy Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 октября 2017 г.

Накануне президент Каталонии Карлес Пучдемон отказался от требования Мадрида провести досрочные выборы.

По его словам, он не смог получить от правительства Испании достаточные гарантии того, что этот шаг предотвратит введение в Каталонии прямого правления из Мадрида.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сторонники отделения от Испании реагируют на новость об объявлении независимости

155-я статья испанской конституции позволяет ввести прямое правление в Каталонии. Ранее ее ни разу не применяли.

Сенат еще не голосовал за введение этой статьи в действие. Она даст Мадриду возможность взять под контроль финансы, полицию и государственные СМИ региона.

Кризис начался после противоречивого референдума, прошедшего в начале октября.

Каталонское правительство заявило, что в нем приняли участие 43% избирателей, и 90% из них проголосовали за независимость. Но Конституционный суд Испании назвал голосование незаконным.