Украинцев предупредили о мокром снеге и метелях

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В воскресенье и в понедельник 29 и 30 октября из-за циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия, сообщает Укргидрометцентр.

"Усиление скорости ветра до 17-22 м/с, днем ​​29 октября в западных областях, ночью 30 октября так же в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях до 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

В воскресенье в большинстве западных областей пройдут сильные дожди.

В понедельник, 30 октября, в Украине, начиная с западных областей, ожидается дождь с переходом в мокрый снег, местами метели, в западной части возможные образования снежного покрова.

Снижение температуры ночью и днем ​​до 1-6 градусов тепла.

"В Карпатах мокрый снег, метели. Днем 29 октября очень сильные осадки. Усиление ветра 19-24 м/с, порывы 40 м/с. Температура ночью и днем ​​0-5 градусов мороза", - сообщили в Гидрометцентре.

26 октября первый снег уже выпал в Харькове.