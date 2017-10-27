Украинцев предупредили о мокром снеге и метелях
В воскресенье и в понедельник 29 и 30 октября из-за циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия, сообщает Укргидрометцентр.
"Усиление скорости ветра до 17-22 м/с, днем 29 октября в западных областях, ночью 30 октября так же в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях до 25-30 м/с", - говорится в сообщении.
В воскресенье в большинстве западных областей пройдут сильные дожди.
В понедельник, 30 октября, в Украине, начиная с западных областей, ожидается дождь с переходом в мокрый снег, местами метели, в западной части возможные образования снежного покрова.
Снижение температуры ночью и днем до 1-6 градусов тепла.
"В Карпатах мокрый снег, метели. Днем 29 октября очень сильные осадки. Усиление ветра 19-24 м/с, порывы 40 м/с. Температура ночью и днем 0-5 градусов мороза", - сообщили в Гидрометцентре.
26 октября первый снег уже выпал в Харькове.