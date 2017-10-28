Независимость Каталонии: власти уволили главу полиции
Правительство Испании уволило главу региональной полиции Каталонии. Это произошло спустя несколько часов после того, как Мадрид ввел прямое правление в Каталонии.
Это первая конкретная мера, принятая после того, как парламент испанского региона проголосовал за независимость.
Ранее премьер Испании Мариано Рахой заявил, что распускает парламент Каталонии. По его словам, новые парламентские выборы в Каталонии должны состояться 21 декабря.
Он также уволили каталонского лидера Карлеса Пучдемона и его кабинет.
В ночь на субботу прошли демонстрации "за" и "против" независимости Каталонии.
В субботу в Мадриде ожидается акция "За единство Испании и конституции".
Прямое управление
Сенат Испании поддержал применение статьи 155 конституции Испании, позволяющий ввести прямое управление Мадрида в Каталонии.
В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, а руководство в этом автономном сообществе Испании будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом, после чего в Каталонии пройдут выборы.
В свою очередь, парламент Каталонии в пятницу проголосовал за независимость от Испании.
"Надеемся, что решением сената мы восстановим законность, поскольку декларация о независимости, которая была проголосована в парламенте Каталонии, является нарушением закона. За 40 лет Испания стала экономически сильной, и Каталония это не разрушит", - сказал Рахой после голосования в сенате.
Далее состоялось специальное заседание правительства, после которого премьер объявил о мерах, которые применят в отношении Каталонии.
Он, в частности, пообещал провести "свободные, честные и законные" выборы в регионе. А также сообщил об увольнении шефа местной полиции.
Глава каталонской полиции Жозеп Ллуис Траперо предстал в пятницу перед судом в Мадриде: его подозревают в мятеже против государства.
Полиция Каталонии обвиняется в невыполнении обязанностей по охране сотрудников национальной полиции Испании от участников протестов перед референдумом о независимости 1 октября.
Что произошло в каталонском парламенте?
Кризис в регионе началась после противоречивого референдума, который состоялся в начале октября.
За независимость Каталонии и ее отделение от Испании проголосовали 90% проголосовавших, заявили власти региона.
Парламент Каталонии подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие резолюции о провозглашении независимости от Испании. За эту инициативу выступили 70 депутатов, 10 - против, ещё двое воздержались от голосования.
Решение о независимости призывает к передаче власти от Испании к независимой Каталонии. Но Конституционный суд Испании объявил его незаконным.
Вскоре после принятия этого решения с обращением к гражданам Испании выступил премьер-министр страны Мариано Рахой, призвавший сохранять спокойствие.
Международная реакция
Европейский союз будет вести переговоры только с властями Испании, написал президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter, комментируя провозглашение независимости Каталонии.
"Для ЕС ничего не меняется. Испания остается нашим единственным собеседником. Я надеюсь, что испанское правительство предпочитает силу аргумента, а не аргумент силы", - отметил он.
В Госдепе США заявили в пятницу, что считают Каталонию неотъемлемой частью Испании и поддерживают конституционные меры мадридского правительства по сохранению единства страны.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Испании.
Настроения масс
Джеймс Рейнольдс из Барселоны:
"Сторонники независимости собрались под стенами парламента и считали каждый голос депутата. Кто-то присоединил свои телефоны к динамикам, чтобы люди могли почувствовать атмосферу сессии.
Каждый голос "за" толпа приветствовала ободряющими возгласами, каждый "против" - освистывала.
"Наконец-то мы свободны, - сказала стоящая рядом женщина и заплакала. - Нас здесь ущемляют. Мы боремся за свободу".
Однако были высказаны и другие взгляды.
"Это катастрофа, - сказал один мужчина - Это результат длительной манипуляции, которая не отражает воли каталонского народа".