Независимость Каталонии: власти уволили главу полиции

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Правительство Испании уволило главу региональной полиции Каталонии. Это произошло спустя несколько часов после того, как Мадрид ввел прямое правление в Каталонии.

Это первая конкретная мера, принятая после того, как парламент испанского региона проголосовал за независимость.

Ранее премьер Испании Мариано Рахой заявил, что распускает парламент Каталонии. По его словам, новые парламентские выборы в Каталонии должны состояться 21 декабря.

Он также уволили каталонского лидера Карлеса Пучдемона и его кабинет.

В ночь на субботу прошли демонстрации "за" и "против" независимости Каталонии.

В субботу в Мадриде ожидается акция "За единство Испании и конституции".

Прямое управление

Сенат Испании поддержал применение статьи 155 конституции Испании, позволяющий ввести прямое управление Мадрида в Каталонии.

В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, а руководство в этом автономном сообществе Испании будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом, после чего в Каталонии пройдут выборы.

В свою очередь, парламент Каталонии в пятницу проголосовал за независимость от Испании.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Глава каталонского парламента подсчитывает голоса участников референдума за объявление независимости от Испании

"Надеемся, что решением сената мы восстановим законность, поскольку декларация о независимости, которая была проголосована в парламенте Каталонии, является нарушением закона. За 40 лет Испания стала экономически сильной, и Каталония это не разрушит", - сказал Рахой после голосования в сенате.

Далее состоялось специальное заседание правительства, после которого премьер объявил о мерах, которые применят в отношении Каталонии.

Он, в частности, пообещал провести "свободные, честные и законные" выборы в регионе. А также сообщил об увольнении шефа местной полиции.

Глава каталонской полиции Жозеп Ллуис Траперо предстал в пятницу перед судом в Мадриде: его подозревают в мятеже против государства.

Полиция Каталонии обвиняется в невыполнении обязанностей по охране сотрудников национальной полиции Испании от участников протестов перед референдумом о независимости 1 октября.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Каталонии Карлес Пучдемон (в центре) и депутаты регионального парламента после голосования о независимости

Что произошло в каталонском парламенте?

Кризис в регионе началась после противоречивого референдума, который состоялся в начале октября.

За независимость Каталонии и ее отделение от Испании проголосовали 90% проголосовавших, заявили власти региона.

Парламент Каталонии подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие резолюции о провозглашении независимости от Испании. За эту инициативу выступили 70 депутатов, 10 - против, ещё двое воздержались от голосования.

Решение о независимости призывает к передаче власти от Испании к независимой Каталонии. Но Конституционный суд Испании объявил его незаконным.

Вскоре после принятия этого решения с обращением к гражданам Испании выступил премьер-министр страны Мариано Рахой, призвавший сохранять спокойствие.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Реакция сторонников независимости региона на результат голосования каталонского парламента

Международная реакция

Европейский союз будет вести переговоры только с властями Испании, написал президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter, комментируя провозглашение независимости Каталонии.

"Для ЕС ничего не меняется. Испания остается нашим единственным собеседником. Я надеюсь, что испанское правительство предпочитает силу аргумента, а не аргумент силы", - отметил он.

В Госдепе США заявили в пятницу, что считают Каталонию неотъемлемой частью Испании и поддерживают конституционные меры мадридского правительства по сохранению единства страны.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Испании.

Настроения масс

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сторонники независимости у здания правительства Каталонии

Джеймс Рейнольдс из Барселоны:

"Сторонники независимости собрались под стенами парламента и считали каждый голос депутата. Кто-то присоединил свои телефоны к динамикам, чтобы люди могли почувствовать атмосферу сессии.

Каждый голос "за" толпа приветствовала ободряющими возгласами, каждый "против" - освистывала.

"Наконец-то мы свободны, - сказала стоящая рядом женщина и заплакала. - Нас здесь ущемляют. Мы боремся за свободу".

Однако были высказаны и другие взгляды.

"Это катастрофа, - сказал один мужчина - Это результат длительной манипуляции, которая не отражает воли каталонского народа".