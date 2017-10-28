Девушка судится со школой, которая заставила ее красить волосы

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18-летняя старшеклассница в Японии подала в суд на свою школу, администрация которой требовала от нее перекрашивать в черный цвет волосы, которые у девушки были каштановые от рождения.

Об этом сообщают японские СМИ.

В иске говорится, что во время зачисления в это учебное заведение мать девушки предупредила администрацию об особенностях ее цвета волос, поскольку школьные правила категорически запрещают приходить на уроки с крашеными волосами.

Руководство при этом сразу стало настаивать, чтобы девушка покрасила свои волосы в черный цвет, предлагая ей в случае несогласия покинуть школу.

Девушка не ходит в школу с сентября прошлого года. По ее словам, окрашивание повредило волосы и кожу головы, поэтому она требует возмещения причиненного ущерба в размере 19 300 долларов США.

Префектура Осаки просит суд отклонить иск, тогда как директор школы ситуацию не комментирует.

В японских школах, помимо обязательной формы, существует много ограничений, относящиеся к внешнему виду учеников.

В токийских школах действует так называемая "сертификация натурального цвета волос". Опрос японской газеты Ashani показал, что почти 60% школ в Токио требует от учеников доказать, что более светлый цвет волос является их натуральным, предоставив детские фото.

По словам издания, таким образом школы пытаются продемонстрировать родителям свою способность поддерживать дисциплину.