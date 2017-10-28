Власти Испании взяли на себя руководство Каталонией

Копірайт зображення EPA Image caption Вице-премьер Испании Сорайа Саэнс де Сантамария взяла на себя руководство Каталонией

Власти Испании опубликовали в субботу распоряжение премьера страны Мариано Рахоя, в соответствии с которым вице-премьер Сорайа Саэнс де Сантамария берет на себя управление Каталонией.

Подобные меры власти Испании принимают в ответ на решение каталонского парламента объявить о независимости.

В пятницу парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании, проигнорировав решение Конституционного суда Испании, признал референдум о независимости Каталонии незаконным.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Каталонии Карлес Пучдемон (в центре) и депутаты регионального парламента после проведения голосования о независимости Каталонии

Вскоре после принятия этого решения с обращением к гражданам Испании выступил премьер-министр страны Мариано Рахой, призвавший сохранять спокойствие.

Сенат Испании поддержал применение статьи 155 конституции Испании, позволяющий ввести прямое управление Мадрида в Каталонии.

В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, а руководство в этом автономном регионе Испании будет осуществлять назначенный Мадридом представитель, после чего в Каталонии пройдут выборы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Несколько сотен тысяч каталонцев вышли 27 октября на улицы Барселоны в знак поддержки референдума о независимости этого региона от Испании

В ночь на субботу в Барселоне прошли демонстрации с участием как сторонников, так и противников независимости Каталонии.

Митинги также должны пройти в субботу в Мадриде под лозунгом "За единство Испании и конституции".

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Между тем председатель Европейского совета Дональд Туск, комментируя провозглашение независимости Каталонии, заявил, что Европейский союз будет вести переговоры только с властями Испании.

"Для ЕС ничего не меняется. Испания остается нашим единственным собеседником. Я надеюсь, что испанское правительство предпочитает силу аргумента, а не аргумент силы", - написал Туск в своем Twitter.

В Госдепе США также заявили, что считают Каталонию неотъемлемой частью Испании и поддерживают конституционные меры мадридского правительства по сохранению единства страны.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Испании.