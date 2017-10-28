Власти Испании взяли на себя руководство Каталонией
Власти Испании опубликовали в субботу распоряжение премьера страны Мариано Рахоя, в соответствии с которым вице-премьер Сорайа Саэнс де Сантамария берет на себя управление Каталонией.
Подобные меры власти Испании принимают в ответ на решение каталонского парламента объявить о независимости.
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В пятницу парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании, проигнорировав решение Конституционного суда Испании, признал референдум о независимости Каталонии незаконным.
Вскоре после принятия этого решения с обращением к гражданам Испании выступил премьер-министр страны Мариано Рахой, призвавший сохранять спокойствие.
Сенат Испании поддержал применение статьи 155 конституции Испании, позволяющий ввести прямое управление Мадрида в Каталонии.
В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, а руководство в этом автономном регионе Испании будет осуществлять назначенный Мадридом представитель, после чего в Каталонии пройдут выборы.
В ночь на субботу в Барселоне прошли демонстрации с участием как сторонников, так и противников независимости Каталонии.
Митинги также должны пройти в субботу в Мадриде под лозунгом "За единство Испании и конституции".
Между тем председатель Европейского совета Дональд Туск, комментируя провозглашение независимости Каталонии, заявил, что Европейский союз будет вести переговоры только с властями Испании.
"Для ЕС ничего не меняется. Испания остается нашим единственным собеседником. Я надеюсь, что испанское правительство предпочитает силу аргумента, а не аргумент силы", - написал Туск в своем Twitter.
В Госдепе США также заявили, что считают Каталонию неотъемлемой частью Испании и поддерживают конституционные меры мадридского правительства по сохранению единства страны.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Испании.