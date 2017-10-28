Под картиной XVI века нашли эскиз портрета Марии Стюарт

Копірайт зображення National Galleries of Scotland Image caption Эскиз портрета Марии Стюарт скрыт под портретом лорд-канцлера Шотландии сэра Джона Мейтленда

В Лондоне при реставрации картины XVI века под верхним слоем краски был обнаружен неоконченный портрет королевы Шотландии Марии Стюарт, казненной в 1587 году.

Находка была сделана во время рентгеновского исследования портрета лорд-канцлера Шотландии сэра Джона Мейтленда.

Картина была написана придворным художником Адрианом Вансоном для сына Марии Стюарт, короля Якова VI Шотландского (он же Яков I Английский) через два года после ее казни.

Портрет и рентгеновские снимки находящегося под ним эскиза будут выставлены в Шотландской национальной галерее.

До нас дошло мало прижизненных портретов Марии Стюарт, а портреты, относящиеся к ее жизни в Шотландии, особенно редки.

Мария Стюарт была обвинена в заговоре с целью убийства королевы Елизаветы I и обезглавлена в феврале 1587 года.

Портрет Джона Мейтленда, написанный двумя годами позже, находился в экспозиции Хэм-хауса - дворца, расположенного в Ричмонде, пригороде Лондона.

Копірайт зображення National Galleries of Scotland Image caption Этот эскиз похож на другие поздние прижизненные изображения Марии Стюарт

Когда был написан портрет, Елизавета I, не оставившая наследника, была еще жива, а сын Марии Стюарт Яков VI еще не взошел на английский трон.

Это произошло лишь 14 лет спустя, когда он под именем Яков I в результате личной унии (объединение независимых государств под властью одного монарха) стал первым правителем двух королевств Британских островов.

Дэвид Тейлор, куратор произведений искусства Национального фонда Британии, назвал неизвестный ранее эскиз портрета Марии Стюарт замечательной находкой, добавляющей новое, скрытое живописное измерение этому полотну.

"Находка показывает, что портреты королевы копировались и, судя по всему, выставлялись в Шотландии примерно в то же время, когда ее казнили. Это был неоднозначный поступок, делать это было тогда весьма опасно", - сказал Тейлор.

Скрытый под слоем краски портрет обнаружила реставратор Каролина Рей из лондонского Института искусства Курто. Она использовала технику рентгеновской съемки, просвечивающую слои краски, и наткнулась на следы гидроксида и карбоната свинца, входивших в состав белой краски, которой нарисован неоконченный портрет.

Этот эскиз похож на другие поздние прижизненные изображения Марии Стюарт.

Лицо королевы напоминает ее портреты кисти Николаса Хилларда, а наклоненная голова и положение рук Марии Стюарт похожи на другие портреты королевы шотландцев, трагическая судьба которой уже несколько столетий привлекает внимание историков, писателей и художников.