На встрече с Волкером обсуждали законопроект о Донбассе - Гопко

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На встрече спецпредставителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера с народными депутатами среди других тем обсуждался вопрос подготовки законопроекта по восстановлению суверенитета Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко. Сейчас этот законопроект с поправками готовится к рассмотрению во втором чтении в Верховной Раде.

Встреча Курта Волкера с представителями парламента и президентом Петром Порошенко состоялась за закрытыми дверями.

Депутат добавила, что на встрече обсуждалась концепция миротворческой миссии ООН и предоставление Украине летального оружия США.

Гопко и пресс-служба Петра Порошенко отметили, что Курту Волкеру передали письмо от родственников "политзаключенных из Крыма и военнопленных Донбасса".

"Просим, ​​чтобы гуманитарные вопросы, защита прав человека и спасение, освобождение украинских заложников были топ-приоритетом во время переговоров наших западных партнеров по России на встречах с Сурковым", - отметила Гопко.

Это уже пятый визит спецпредставителя США в Киев за последние полгода.