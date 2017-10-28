Ученые: брак и близкие друзья защищают от слабоумия

Копірайт зображення Getty Images Image caption У женатых людей деменция развивается реже, чем у одиноких, выяснили ученые

Супружество и близкие друзья могут защитить от слабоумия, утверждают ученые университета Лафборо.

Исследование, результаты которого были опубликованы в выпуске Journals of Gerontology ("Журнал геронтологии"), продолжалось почти семь лет, в нем принимали участие 6 677 человек.

Никто из участников эксперимента изначально не страдал деменцией, но в ходе исследования такой диагноз был поставлен 220 пациентам.

Ученые сравнивали данные тех, у кого было выявлено слабоумие и тех, кто оказался не подвержен ему, чтобы понять, как социальные связи влияют на риск возникновения заболевания.

Одно из открытий заключалось в том, что важно "качество", а не количество друзей.

"Вас может окружать большое количество разных людей, но только тесные отношения способны снизить риск развития слабоумия... Это не связано с числом друзей", - поясняет профессор Иф Хогерворст.

По ее мнению, близкие друзья выполняют роль буфера, предохраняя от стресса, который разрушительно сказывается на здоровье.

Девять факторов влияющих на развитие деменции:

Потеря слуха в среднем возрасте - повышает риск на 9%

Отсутствие среднего образования - 8%

Курение - 5%

Отсутствие своевременного лечения при депрессии - 4%

Недостаточная физическая активность - 3%

Социальная изоляция - 2%

Высокое давление - 2%

Ожирение - 1%

Диабет второго типа - 1%

Как считают учёные, эти факторы, воздействие которых в разной степени зависит от самого человека, отвечают лишь за 35% риска. Другие 65% человеку пока неподконтрольны.

Исследование также показало, что риск развития слабоумия у одиноких людей вдвое выше, чем у тех, кто состоит в браке.

По словам доктора Дуга Брауна, директора по исследованиям в "Обществе по борьбе с болезнью Альцгеймера" - речь идет примерно об одном дополнительном случае деменции на каждые 100 человек, не состоящих в браке.

Так как исследование продолжается, еще рано говорить о том, что здесь является причиной, а что следствием.

Известно, что слабоумие поражает мозг за десятки лет до того, как болезнь может быть диагностирована и, возможно, эти изменения на ранних стадиях могут сказываться на способности человека общаться.

В любом случае одиночество это серьезнейшая проблема при слабоумии, говорит доктор Браун.

"Если люди, страдающие слабоумием, не получают должной поддержки, деменция может привести полной изоляции", - объясняет он.

"Очень важно, чтобы люди с деменцией могли поддерживать значимые социальных связей и сохранять привычного образа жизни", - считает эксперт.