Отстраненный лидер Каталонии призвал к демократическому сопротивлению

Копірайт зображення EVN Image caption Карлес Пучдемон выступил с телеобращением к жителям Каталонии

Отстраненный от власти лидер Каталонии Карлес Пучдемон призвал сторонников к демократическому сопротивлению против прямого управления из Мадрида.

"Очевидно, лучшая форма защитить то, чего мы уже достигли, - это демократическая оппозиция статье 155", - заявил он, добавив, что продолжит "строить свободную страну".

Статья 155 конституции Испании позволяет национальному правительству вводить прямое правление в автономных регионах Испании в случае кризиса.

Испанский сенат ввел в Каталонии прямое правление в пятницу, сразу после того как каталонский парламент одобрил декларацию о независимости.

Премьер страны Мариано Рахой объявил о снятии с должности главы правительства Каталонии Пучдемона и пообещал добиться признания каталонской декларации независимости незаконной.

Следом правительство Испании объявило о роспуске каталонского парламента и назначило новые выборы на 21 декабря.

В субботу испанское правительство назначило новым главой региона вице-премьера Сорайю Саенс де Сантамарию.

По решению Мадрида, лишились своих должностей все члены каталонского правительства, а также многие другие чиновники, в числе которых глава полиции Каталонии - Жузеп Луис Траперо.

Траперо считался союзником лидеров Каталонии, выступавших за отделение региона. Мадрид обвиняет его в мятеже из-за невыполнения обязанностей по охране сотрудников национальной полиции Испании от участников протестов перед референдумом о независимости.

Демонстрации за и против отделения Каталонии продолжались до ночи. В Мадриде в субботу проходит демонстрация "в защиту единства Испании и Конституции". В настоящее время на улицы вышли несколько тысяч человек с испанскими флагами.

О непризнании отделения региона высказались лидеры большинства ведущих стран мира. Государственный департамент США заявил, что Каталония является неотъемлемой частью Испании.

Масштабный политический кризис в Испании начался, после того как каталонские лидеры 1 октября, вопреки решению Конституционного суда, провели референдум о независимости.

Правительство Каталонии утверждало, что при явке в 43% за независимость проголосовали 90,18% участников, против - 7,83%. Еще 1,98% пришедших на участки бросили в урны пустые бюллетени.