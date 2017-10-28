США: Северная Корея усилила ядерную угрозу

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption По словам Джеймса Мэттиса, Пхеньян ведет себя угрожающим образом

Угроза ядерной атаки со стороны Северной Кореи усиливается, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис во время своего визита в Сеул.

При этом он предупредил Северную Корею, что любая ее атака на США или союзников получит эффективный военный ответ.

По словам министра обороны США, Пхеньян ведет себя угрожающим образом, поэтому необходимо укреплять сотрудничество в области безопасности между США и Южной Кореей.

Мэттис добавил, что Вашингтон не признает ядерный статус Северной Кореи.

В ноябре президент США Дональд Трамп совершит рабочий визит в Азию, в рамках которого посетит Южную Корею.

В прошлом месяце Северная Корея подтвердила, что провела шестое на сегодняшний день ядерное испытание. По оценкам, мощность использованной бомбы составила от 50 до 120 килотонн. Для сравнения - мощность взрывного устройства, сброшенного на Хиросиму в 1945 году, не превышала 20 килотонн.

В августе и сентябре КНДР также провела ряд ракетных испытаний, запустив баллистические ракеты, которые пролетели над северной частью Японии.

После тестовых пусков баллистических ракет в Северной Корее правительство Южной Кореи заявило о развертывании американской системы противовоздушной обороны THAAD.

На фоне обострения ситуации вокруг КНДР военные США и Южной Кореи начали совместные учения для отработки сценария войны на Корейском полуострове.