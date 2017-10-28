В Исландии проходят внеочередные выборы после скандала с педофилом

Копірайт зображення Reuters Image caption Лидер "Лево-зелёного движения" Катрин Якобсдоуттир обещает обеспечить максимальный вклад иностранных инвестиций в экономический рост страны

В Исландии проходят вторые за год внеочередные выборы депутатов парламента после скандала, связанного с семьей бывшего премьер-министра Бьярни Бенедиктссона.

Отец премьера, Бенедикт Свейнссон, подписал рекомендательное письмо для "восстановления чести" своего друга Хьялти Сигурйона Хаукссона, обвинённого в 2004 году в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы. Премьер-министр тщательно скрывал это от партнёров по правящей коалиции.

В результате глава правительства ушел с поста, а коллеги по коалиции не захотели иметь ничего общего с его партией.

В исландской правовой практике можно писать рекомендательные письма, и "восстанавливать честь" людям, совершившим тяжкие преступления.

Хьялти Сигурйон Хаукссон в 2004 был осуждён за серийные изнасилования приемной дочери, длившееся 12 лет. Он отбыл 5,5 лет своего тюремного срока.

Копірайт зображення EPA Image caption Экс-премьеры Исландии: Сигмюндюр Гюннлейгссон (слева) и Бьярни Бенедиктссон (справа)

При этом Бенедиктссон и его правоцентристская "Партия независимости", согласно опросам, пока опережает "Лево-зеленое движение". Все избирательные участки будут закрыты в 22:00 GMT ( 01:00 воскресенья по Киеву).

Кроме того, в выборах участвует партия предыдущего премьера - Сигмюндюра Гюннлейгссона, который вынужден был уйти в отставку из-за обвинений в причастности к офшорному скандалу "Панама-гейт". Гюннлейгссон отверг все выдвинутые против него обвинения и участвует в выборах вместе со своей новой "Центристской партией".

Большинство партий обещают привлечь иностранные инвестиции для развития исландской экономики и туризма, однако способы достижения этой цели у них разнятся.