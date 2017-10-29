Штаб: в АТО увеличилось число обстрелов, один военный погиб

Копірайт зображення Прес-центр штабу АТО

За прошедшие сутки количество обстрелов украинских позиций на Донбассе возросло, в результате боевых действий погиб один украинский военный и еще двое были ранены, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Обстрелов стало больше на донецком направлении, говорят там.

В частности были под обстрелом опорные пункты сил АТО в Авдеевский промзоне. Именно во время этого противостояния накануне вечером погиб украинский военный, отметили в штабе.

"Украинские бойцы симметрично и жестко отвечали противнику", - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки было зафиксировано 16 нарушений перемирия, говорят в штабе.

В самопровозглашенной "ДНР" обвиняют в обстрелах украинских военных.