Куба: никаких звуковых атак на дипломатов США не было

Копірайт зображення Reuters Image caption США говорят, что почти два десятка сотрудников посольства пострадали от возможных акустических атак

Куба заявила, что никаких звуковых атак на сотрудников посольства США в Гаване не было, и назвала эти обвинения "политическими манипуляциями", направленными на то, чтобы помешать отношениям между странами.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал обвинения в любых атаках "абсолютной ложью".

Ранее США заявили, что после возможных атак у около двух десятков американских дипломатов были проблемы со здоровьем, и поэтому они должны были сократить количество своих дипломатов на Кубе.

В то же время Вашингтон не обвинил в атаках Гавану напрямую.

Неофициально американские дипломаты говорили, что против них было использовано какое-то устройство, способное транслировать сильный звук, частота которого лежит за пределами слышимого человеку диапазона.

В результате этих таинственных звуковых атак сотрудники посольства испытывали тошноту, головокружение, у некоторых было зафиксировано легкое сотрясение мозга. Некоторые жаловались на потерю слуха.

В ответ США выслали 15 кубинских дипломатов, заявив, что Гавана не смогла защитить их сотрудников. Впрочем, Куба заявила, что такой шаг Вашингтона является "неоправданным".

Правительство США также на неопределенный срок приостановило на Кубе оформления виз.

Копірайт зображення AFP Image caption Родригес назвал ложью обвинения в атаках

Родригес во время выступления в Вашингтоне на встрече кубинцев, проживающих в США, отметил, что из-за этих обвинений отношения между правительствами двух стран серьезно ухудшились.

"Кубинское правительство считает неприемлемым и аморальным ситуацию, когда разногласия между правительствами наносят вред людям", - добавил он.

Загадка в Гаване

Конец 2016 года: Сотрудники посольства США и по меньшей мере один гражданин Канады начали замечать странные симптомы.

Май 2017 года: США высылают двух кубинских дипломатов из-за того, что Куба не защитила американских дипломатов.

Август: США говорят, что 16 работников посольства проходят лечение, но атаки, похоже, прекратились.

Начало сентября: США говорят, что атаки продолжаются, и пострадали уже 19 сотрудников.

29 сентября: Вашингтон отзывает свой дипломатический персонал, предостерегает граждан США от посещения Кубы и говорит, что пострадал уже 21 работник посольства.

3 октября: США высылают кубинских дипломатов из Вашингтона.