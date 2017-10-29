Рейд на ночной клуб в Киеве: нескольких задержанных отпустили

Копірайт зображення facebook.com/jugendhub Image caption Фото обысков, обнародованные администрацией Jugendhub. Руководство клуба заявляет, что правоохранители применяли против посетителей неправомерную силу

Правоохранители отпустили несколько человек, задержанных во время рейда в ночном клубе Jugendhub в Киеве, сообщила руководитель гражданской правозащитной инициативы "Восток-SOS" Александра Дворецкая.

Во время рейда, проведенного в ночь на субботу, по словам полиции, были задержаны 17 человек с наркотическими веществами.

Полиция также говорит, что обнаружила 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу, и доставила их в пункт сбора призывников.

"Вчера нескольких юношей отпустили домой, выдав на 9:00 сегодня повестки", - написала Дворецкая в Facebook.

Она не уточнила, сколько именно задержанных отпустили.

"Весь день вчера их прессовали на пункте сбора (в военкомате. - Ред.), не допускали адвокатов и медиков, водили к "полковнику" по 1-2 человека и заставили подписать какие-то бумаги", - добавила она.

В то же время адвокат, представитель юридической компании "Миллер" Маси Найем, в ответ на вопрос о том, всех ли задержанных отпустили, написал в Facebook: "Нет, не всех".

Что произошло в клубе?

Рейд в киевском ночном клубе Jugendhub прошел в ночь на субботу.

"По результатам обыска были задержаны 17 человек, у которых изъяли наркотические вещества", - заявили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Среди около 200 посетителей клуба правоохранители обнаружили 11 малолетних лиц - их передали родителям.

При этом полиция также говорит, что обнаружила "32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу".

"Их доставили в пункт сбора призывников г. Киева", - заявили в полиции.

Маси Найем, брата депутата Мустафы Найема, писал, что по состоянию на 18:00 вечера субботы задержанные еще находились в военкомате, куда их отвезли в "забитых автобусах" после задержания.

"Сейчас многие еще в военкомате. Их там держат уже с 3-ночи. Студентов вроде отпустили, а у остальных требуют пройти медосмотр и забрать повестку на руки", - написал адвокат в Facebook.

В полиции заявляют, что обыск в клубе был "санкционированный", а само заведение действовало без соответствующих разрешений и "находится в аварийном состоянии".

Копірайт зображення kyiv.npu.gov.ua Image caption Фотографии оперативников

Копірайт зображення kyiv.npu.gov.ua Image caption Полиция заявляет, что обнаружила 17 человек с наркотическими веществами

Там говорят, что обыск провели после неоднократных жалоб на заведение со стороны соседей.

"Чрезмерная физическая сила"

В свою очередь администрация клуба заявила о применении правоохранителями чрезмерной силы против посетителей и краже личных вещей.

"Кроме того, что многих увезли и они до сих пор находятся в отделе полиции или в военкомате на ДВРЗ, к посетителям применялась чрезмерная физическая сила - есть пятна крови на полу, - говорится в сообщении на Facebook-странице Jugendhub. - Украдены личные вещи, бар, техника, даже одежда - все из клуба выносили мешками!"

В полиции заявляют, что открыли уголовное производство по статье об организации мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотиков.