В Днепропетровской области обрушился подъезд: погиб подросток
- 29 октября 2017
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В городе Каменское Днепропетровской области обрушился навес над подъездом - под обломками погиб один подросток и еще двое пострадали. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Над подъездом обрушились две железобетонные плиты - козырек и боковая стенка навеса, говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел в субботу.
Тело погибшего извлекли из-под завала. Пострадавших госпитализировали в больницу, отметили в ГСЧС.
Причины происшествия расследуются.