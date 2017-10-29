В Днепропетровской области обрушился подъезд: погиб подросток

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В городе Каменское Днепропетровской области обрушился навес над подъездом - под обломками погиб один подросток и еще двое пострадали. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Над подъездом обрушились две железобетонные плиты - козырек и боковая стенка навеса, говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел в субботу.

Тело погибшего извлекли из-под завала. Пострадавших госпитализировали в больницу, отметили в ГСЧС.

Причины происшествия расследуются.