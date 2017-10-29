Саакашвили обжаловал лишение гражданства

Копірайт зображення UNIAN

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что обжаловал указ президента Петра Порошенко о лишении его украинского гражданства.

Об этом он сообщил со сцены возле Верховной Рады, где уже вторую неделю продолжается акция протеста.

"Я обжаловал в суде указ президента о лишении меня гражданства", - сказал политик.

Саакашвили также отметил, что после восстановления гражданства не будет претендовать ни на одну должность.

В конце июля Петр Порошенко подписал указ о прекращении у него гражданства Украины.

По данным пресс-службы администрации президента, основанием для этого стали "убедительные факты предоставления недостоверной информации при оформлении заявления" на получение гражданства Саакашвили, которые привела Государственная миграционная служба.

Позже в министерстве юстиции Украины сообщили, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили.

10 сентября Михеил Саакашвили со сторонниками прорвались через границу в Украину в пункте пропуска Медика-Шегини.

На днях миграционная служба подтвердила, что Саакашвили можно депортировать. Сам он убежден, что, согласно закону, этого делать нельзя.