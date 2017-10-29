В ДР Конго "миллионам людей грозит голод"

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption Сотням тысяч детей, которые уже серьезно недоедают, грозит голод, отмечают в продовольственном агентстве ООН

Руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал мир не допустить гуманитарного кризиса в одной из провинций Демократической Республики Конго, население которой страдает из-за конфликта.

Как рассказал Бизли ВВС, сейчас под угрозой голода в провинции Касаи находятся более трех миллионов человек.

Если не поступит помощь, уже в ближайшие месяцы могут погибнуть сотни тысяч детей, предостерег он.

Насилие вспыхнуло там в августе 2016 года - после смерти местного лидера, погибшего в столкновениях с силами безопасности страны.

Это заставило 1,5 миллиона человек покинуть свои дома. Большинство из них - дети.

Ситуацию в Касаи Бизли назвал "бедой".

"Наши команды находятся на месте, мы видели обгоревшие дома, сожженные дома, детей, которые серьезно недоедают и имеют задержки в развитии. Очевидно, многие дети уже умерли", - рассказал он.

"Речь идет о нескольких сотнях тысяч детей, которые умрут в ближайшие несколько месяцев, если мы не получим, во-первых, средства, во-вторых - пищу, а в-третьих - доступ в соответствующие места", - добавил он.

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption Из-за конфликта больше всего пострадали дети

Сейчас, по его словам, Всемирная продовольственная программа имеет только 1% финансирования, необходимого для помощи людям в Касаи.

Он также предостерег, что вскоре сезон дождей превратит и так плохие дороги в непроходимые.

Если помощь придется доставлять по воздуху, расходы серьезно возрастут, говорит он.

"Если мы не получим средства в течение еще нескольких недель, чтобы начать подвозить еду, я не могу себе представить, насколько ужасной будет ситуация", - отмечает Бизли.

"Нам нужна помощь, и она нужна нам сейчас", - подчеркнул он.

Конфликт в регионе начался, когда власти страны отказались признать местного лидера, которого называют Камуина Нсапу.

Он создал военизированные отряды, но погиб в столкновениях.

Со времени его смерти в регионе образовалось несколько повстанческих отрядов его имени. Все они воюют по разным причинам, но мишень у них одна - центральная власть.

В боях, которые распространились на пять провинций, участвуют все больше людей.

И силы безопасности страны, и повстанцев обвиняют в грубых нарушениях прав человека.

В ходе конфликта были убиты более трех тысяч человек, ООН обнаружила десятки массовых захоронений в регионе.