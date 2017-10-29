Барселона: сотни тысяч протестуют против независимости

Image caption Участники акции вышли на улицы с флагами Испании и Евросоюза

В воскресенье жители Каталонии, которые выступают против отделения региона, вышли на улицы Барселоны, чтобы принять участие в акции в поддержку единства Испании.

Испанские власти заявили, что в марше участвуют около 1 млн человек.

Многие участники акции призывают власти страны посадить за решетку отстраненного от власти лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

В правительстве заявили, что, несмотря на смещение со своего поста, лидер сепаратистов имеет полное право оставаться в политике.

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Испанский сенат ввел в Каталонии прямое правление в пятницу - сразу после того, как каталонский парламент принял декларацию о независимости провинции.

Ранее испанский премьер Мариано Рахой объявил о снятии с должности руководителя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и пообещал добиться признания каталонской декларации независимости незаконной.

При этом в воскресенье Мадрид заявил, что будет приветствовать его участие во внеочередных выборах в декабре.

Копірайт зображення Reuters Image caption Смещенный с должности президент Каталонии Карлес Пучдемон с женой Марселой Топор

Карлес Пучдемон призвал к "демократическому противостоянию" прямому правлению, установленному в регионе испанским правительством.

Он пообещал и дальше "работать над созданием свободной страны".

Представитель испанского правительства Иньиго Мендес де Виго сказал, что Пучдемон вправе продолжать свою политическую карьеру, несмотря на его отстранение от должности.

"Я абсолютно уверен, что, если Пучдемон примет участие в этих выборах, он сможет реализовать свою демократическую оппозицию", - сказал он агентству Reuters.

"Каталонцы получат возможность высказаться о том, что они наблюдали в этом году - различных нарушениях закона и злоупотреблениях", - добавил представитель правительства.

В субботу испанское правительство назначило новым руководителем региона вице-премьера Сорайю Сайенс де Сантамарию.

Что предусматривала автономия Каталонии?

Перед тем, как Мадрид установил там свое прямое правление, Каталония имела больше всего прав в самоуправлении из всех регионов Испании.

У нее был собственный парламент, собственная полиция и собственный общественный вещатель, собственное правительство и президент - хотя последних двух уже нет.

У региона были полномочия принимать решения по целому ряду вопросов - от культуры и окружающей среды до коммуникаций, транспорта, коммерции и общественной безопасности.

За испанским центральным правительством оставались вопросы иностранных дел, вооруженных сил и фискальной политики.

Какой была реакция на последние события?

Тысячи людей вышли на улицы Барселоны, столицы Каталонии, в пятницу вечером, чтобы отпраздновать провозглашение независимости ее парламентом.

По сообщениям, та же толпа застала объявление Мариано Рахоя об установлении прямого правления в регионе. Мэр Барселоны Ада Колау осудила решение Мадрида, но и раскритиковала каталонских сторонников независимости за "продвижение в темпе камикадзе".

В Барселоне также проходили демонстрации сторонников единства Испании, осуждающих независимость Каталонии. Так же многочисленный митинг сторонников единства прошел в субботу в Мадриде.

Как это все вообще произошло?

Каталония - один из самых богатых регионов Испании с собственным языком и отличной от остальной страны культурой.

Учитывая экономическую развитость Каталонии, многие каталонцы считают, что регион платит в государственную казну больше, чем получает взамен. Существуют также исторические причины разногласий, в частности позиция по Каталонии генерала Франко во времена диктатуры.

Но и среди самих каталонцев нет единства в вопросе независимости.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Испании, который Конституционный суд страны признал незаконным. Явка на выборах составила 43%, из них за независимость, по словам местных властей, проголосовали 90%. Причем большинство противников отделения бойкотировали голосование.

После референдума сейчас отстраненный президент региона Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости, но отложил ее воплощение для возможности проведения переговоров с центральным испанским правительством.

Он проигнорировал предостережения со стороны Мадрида и призывы отменить свое решение. Премьер-министр Испании Мариано Рахой поэтому на прошлой неделе объявил о намерении отстранить каталонских лидеров, приостановить автономию и установить в регионе прямое правление.