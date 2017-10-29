Представитель омбудсмена о Jugendhub: нарушено несколько статей Конституции

Копірайт зображення kyiv.npu.gov.ua Image caption Полиция заявила, что обнаружила 17 человек с наркотическими веществами

Во время задержания посетителей киевского клуба Jugendhub правоохранители нарушили сразу несколько статей Конституции и Уголовно-процессуального кодекса - об этом заявил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.

"О законности здесь вообще речь не идет. Фактически, есть такое слово русское - "беспредел"- и, собственно, это то, чему мы стали свидетелями", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

"Нарушено столько статей Конституции и Уголовно-процессуального кодекса, что, я думаю, это дело на долгие месяцы, поскольку слишком много людей были вовлечены во все это, слишком много нарушений", - добавил Чаплыга.

Ранее полиция сообщила, что во время рейда, проведенного в ночь на субботу, задержали 17 человек с наркотическими веществами.

Там добавили, что обнаружили 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу, и доставили их в пункт сбора призывников.

Ситуация вызвала массовое возмущение в соцсетях. Помогать задержанным взялись юристы и правозащитники.

По словам адвоката, представителя юридической компании "Миллер" Маси Найема, дело будет вести его компания, а также ЮК "Юскутум" (адвокат Ксения Проконова).

Он призвал пострадавших, свидетелей и родных задержанных передавать всю информацию.

По словам Михаила Чаплыги, всех причастных к незаконному задержанию посетителей клуба ждет длительный судебный процесс: "Все это уже зафиксировано, запротоколировано. На пункте сбора все документируется, в том числе собираются данные от пострадавших и их родственниках".

"Чрезмерная сила"

Представитель омбудсмена также считает, что оснований удерживать людей в военкомате не было.

"Фактически подтверждены свидетельства, что применялась чрезмерная сила со стороны сотрудников полиции, неоправданная, не было предоставлено правовой помощи, то есть лица были лишены права на защиту", - заявил он.

"Били палкой, били в лицо, били ногами после малейшего движения или вопроса, когда лежал лицом в пол, затем обыскивали", - привел анонимные показания одного из задержанных Маси Найем.

Михаил Чаплыга отметил, что сейчас медицинская помощь никому из задержанных не нужна.

"Ближе к ночи нам удалось освободить незаконно удерживаемых лиц. Несколько человек решили добровольно остаться для прохождения медицинского осмотра на сборном пункте, но это их личная свобода, и мы в этом лично убедились", - добавил он.

Ранее адвокаты передавали, что отпустили не всех задержанных, а некоторым уже выдали повестки.

"Весь день вчера их прессовали на пункте сбора (в военкомате. - Ред.), не допускали адвокатов и медиков, водили к "полковнику" по 1-2 человека и заставили подписать какие-то бумаги", - отметила руководитель гражданской правозащитной инициативы "Восток- SOS "Александра Дворецкая.

Один из участников событий, который находился в клубе, рассказал ВВС Украина, что его также задержали, но потом "отпустили почти всех".

Впрочем, полиция до сих пор не вернула изъятый ​​у него автомобиль и деньги, добавил собеседник.

Что произошло в клубе?

Рейд в киевском ночном клубе Jugendhub прошел в ночь на субботу.

"По результатам обыска были задержаны 17 человек, у которых изъяли наркотические вещества", - заявили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Среди около 200 посетителей клуба правоохранители обнаружили 11 малолетних лиц - их передали родителям.

При этом полиция также говорит, что обнаружила "32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу".

"Их доставили в пункт сбора призывников г. Киева", - заявили в полиции.

Маси Найем, брата депутата Мустафы Найема, писал, что по состоянию на 18:00 вечера субботы задержанные еще находились в военкомате, куда их отвезли в "забитых автобусах" после задержания.

"Сейчас многие еще в военкомате. Их там держат уже с 3-ночи. Студентов вроде отпустили, а у остальных требуют пройти медосмотр и забрать повестку на руки", - написал адвокат в Facebook.

В полиции заявляют, что обыск в клубе был "санкционированный", а само заведение действовало без соответствующих разрешений и "находится в аварийном состоянии".

Копірайт зображення kyiv.npu.gov.ua Image caption Фотографии оперативников

Там говорят, что обыск провели после неоднократных жалоб на заведение со стороны соседей.

В свою очередь администрация клуба заявила о применении правоохранителями чрезмерной силы против посетителей и краже личных вещей.

"Кроме того, что многих увезли и они до сих пор находятся в отделе полиции или в военкомате на ДВРЗ, к посетителям применялась чрезмерная физическая сила - есть пятна крови на полу, - говорится в сообщении на Facebook-странице Jugendhub. - Украдены личные вещи, бар, техника, даже одежда - все из клуба выносили мешками!"

В полиции заявляют, что открыли уголовное производство по статье об организации мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотиков.