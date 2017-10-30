"Скидка за менструацию": необычная инициатива бара в Израиле

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Один из израильских баров в Тель-Авиве предлагает 25-процентную скидку на напитки для женщин во время их "критических дней". Эту акцию в баре Anna Loulou назвали "bloody hour" ("кровавый час" или "проклятый час") - по аналогии с традиционной скидочной акцией "happy hour".

Две женщины, придумавшие акцию, говорят, что скидка в 25% - признание того факта, что женщина во время менструации заслуживает более внимательного отношения к себе.

Также они надеются, что такой подход поможет сделать тему менструации более открытой для обсуждения, в том числе со стороны мужчин.

Скидка будет предоставляться тем женщинам, кто скажет, что сейчас у них "критические дни" - никаких доказательств предъявлять не нужно, клиенткам верят на слово.

Владелицы бара Anna Loulou говорят, что женщины заслуживают этот небольшой подарок, хотя бы потому что "критические дни" занимают 25% их жизни.

"Идея заключается в том, чтобы подарить женщине скидку, внимание и заботу. Мы говорим: мы понимаем твое положение, мы знаем, что ты сейчас находишься в особой ситуации, и мы хотим сделать тебе подарок", - рассказала владелица бара Моран Барир в интервью израильской газете Haaretz.

По словам Барир, идея ввести такую скидку ей пришла, когда она сама заказывала вино в баре, и бармен забыл, какое вино она попросила принести - белое или красное.

"Я ему просто сказала: вот как тебе будет проще запомнить - у меня сейчас "критические дни", поэтому принеси мне красного", - рассказала Барир.

Скидки в баре Anna Loulou будут предоставляться по понедельникам, средам и субботам.