Актёр Кевин Спейси признался, что он гей

Копірайт зображення Reuters

Известный голливудский актер, обладатель двух премий "Оскар" Кевин Спейси заявил о том, что ранее имел романтические отношения как с женщинами, так и с мужчинами. Однако, по его словам, впоследствии он выбрал для себя путь гея.

Признание Спейси произошло на фоне секс-скандала: известный по сериалу "Стар Трек" актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах.

По словам 46-летнего Рэппа, это произошло в начале 80-х, когда ему было всего 14 лет, и он только начинал свою карьеру. Актер утверждает, что Спейси пытался совратить его во время вечеринки.

В интервью изданию Buzzfeed Рэпп рассказал, что Спейси пригласил его на вечеринку в своей квартире на Манхэттене. Под конец вечера Рэпп прилег в одной из комнат, чтобы посмотреть телевизор. Тогда пьяный Спейси подошел и лег на него сверху.

Рэпп добавил, что решил поделиться этой историей на фоне секс-скандала вокруг культового кинопродюсера Харви Вайнштейна.

58-летний Кевин Спейси прокомментировал заявление Энтони Рэппа в Twitter в воскресенье, заявив, что не помнит эпизода, о котором рассказал Рэпп, так это было более 30 лет назад.

"Но если это действительно так, я искренне прошу прощения за мое неприемлемое пьяное поведение. Мне жаль, что эти чувства, которые он описал, преследовали его все эти годы", - написал актер.

"Эта история побудила меня заняться другой стороной моей жизни. Близкие знают, что у меня были отношения и с мужчинами, и с женщинами. Я любил мужчин и встречался с мужчинами на протяжении всей своей жизни и теперь я выбрал для себя путь гея", - рассказал Спейси.

Кевин Спейси был удостоен "Оскара" за роли в фильмах "Подозрительные лица" и "Красота по-американски". На счету актера роли в таких фильмах, как "Заплати другому", "Жизнь Дэвида Гейла", "Планета Ка-Пэкс" и сериале "Карточный домик".