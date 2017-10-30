Военная прокуратура расследует инцидент на аэродроме в Одессе

Копірайт зображення Командування Повітряних Сил ЗСУ / Facebook Image caption 29 октября командование военно-воздушных сил ВСУ заявило, что около 40 неизвестных в масках осуществили попытку рейдерского захвата территории военного объекта в Одессе, который является собственностью Минобороны Украины

Военная прокуратура Одесского гарнизона расследует инцидент, произошедший на территории военного городка в Одессе. Об этом сообщила пресc-служба ведомства.

29 октября командование военно-воздушных сил ВСУ заявило, что около 40 неизвестных в масках осуществили попытку рейдерского захвата территории военного объекта в Одессе, который является собственностью Минобороны Украины.

"Неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра "Citi Center" частично демонтировали ограждение воинской части А3571 и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении", - говорится в сообщении, распространенном командованием.

Впрочем, впоследствии полиция заявила, что рейдерского захвата не было, а конфликт между военными и строителями произошел из-за земельного спора.

В понедельник Военная прокуратура Южного региона заявила, что держит на контроле ход досудебного расследования по этому делу.

Там сообщили, что, как выяснилось, 29 октября ... "частные предприниматели с привлечением строителей установили временное ограждение в пределах территории военного городка".

Впрочем, по данному факту каких-либо исковых требований относительно обжалования разрешительной документации в суд не заявлено.

Военная прокуратура открыла дело по статье о нарушении уставных правил караульной службы.

Там отметили, что будут держать на контроле ход расследования, а также дадут правовую оценку как действиям военнослужащих воинской части, так и действиям представителей предпринимателей.