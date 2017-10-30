Выборы в ОТГ: полиция возбудила два дела

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За время голосования на местных выборах 29 октября полиция открыла два уголовных дела.

Одно из них - за незаконное использование избирательных бюллетеней, другое - по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналиста, сообщили правоохранители.

"Всего с момента открытия участков в полицию поступило 46 сообщений о событиях, связанных с избирательным процессом", - говорится в сообщении Нацполиции Украины.

Кроме того, полиция Ровенской области сообщила, что расследует факт подкупа избирателей в селе Зносичи Сарненского района: "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела".

В воскресенье, 29 октября, в Украине прошли выборы в 202 объединенных территориальных громадах (ОТГ).

В целом по состоянию на 14 октября 2017 года таких общин 665 - их образовали в рамках административно-территориальной реформы 2015 года.

По информации полиции, выборы состоялись на всех 1920 избирательных участках.

"В связи с обнаружением ошибок в избирательных бюллетенях временно приостанавливали свою работу две избирательных комиссии - в с.Софиевка Белозерского района Херсонской области и в с.Обичев Прилукского района Черниговской области", - добавили там.

Правоохранители также отметили, что работали в усиленном режиме - к работе на избирательных участках были привлечены свыше 4 тысяч полицейских.

Без электричества и пломб

О нарушениях также сообщали представители политсил и наблюдатели.

Львовская областная организация Комитета избирателей Украины заявила об отсутствии электроэнергии на нескольких избирательных участках Славской объединенной территориальной общины в Сколевском районе.

Координатор гражданской сети ОПОРА Екатерина Шарпата отметила, что в Волынской области на отдельных участках в Рожищенском районе избиратели голосовали при свечах.

Наблюдатели от партии "Объединение "Самопомощь", среди прочего, сообщили, что на избирательном участке в селе Белозерка Херсонской областине урны были не опломбированы.

В партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" сообщили о десяти нарушениях. В частности, избирательный участок Буринской ОТГ в Сумской области закрылся сразу после открытия, поскольку не получил бюллетени для голосования.

В "Оппозиционном блоке" заявили, что во время выборов главы Шабской объединенной территориальной громады Одесской области были зафиксированы массовые нарушения.

"Волеизъявление избирателей искажено скупкой голосов и системным применением админресурса. При отсутствии иностранных наблюдателей власть отбросила всякие условности", - заявили в партии.

А наблюдатели от "Блока Петра Порошенко" "зафиксировали массовый подвоз избирателей к участкам" в Кременском районе Луганской области.