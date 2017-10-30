Непогода в Украине: повалены деревья и обесточены дома
В результате осложнения погодных условий в нескольких областях Украины упали деревья. По меньшей мере один человек был травмирован.
Сотни населенных пунктов остались без электричества, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В селе Текуча Косовского района Ивано-Франковской области дерево упало на 9-летнего мальчика. Его с травмами доставили в реанимационное отделение районной больницы, рассказали в ГСЧС.
В Черновцах дерево упало на автомобиль, заблокировав водителя внутри. Впоследствии его освободили спасатели.
"В результате падения дерева человек был зажат в середине авто. Прибыв на место происшествия, спасатели распилили дерево и деблокировали пострадавшего", - отметили в ГСЧС.
Работы по восстановлению движения на дорогах и уборка деревьев ведутся в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.
Кроме того, из-за непогоды обесточены почти 400 населенных пунктов в 10 областях Украины. Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения, добавили в ГСЧС.
Между тем мощный шторм обрушился на центральную и северную части Европы. В Германии, Польше и Чехии погибли по меньшей мере пять человек.