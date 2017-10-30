В метро Киева человек упал на рельсы

Копірайт зображення КП "Київський метрополітен"

В киевском метро на станции "Контрактовая площадь" человек упал на рельсы, сообщила пресс-служба метрополитена.

Движение поездов на Куреневско-Красноармейской линии временно остановлено.

Как сообщил корреспондент ВВС Украина, на место прибыли кареты скорой помощи.

О состоянии пострадавшего пока ничего не известно.