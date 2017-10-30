Испания берет под контроль Каталонию
Испания готовится уже в понедельник ввести прямой контроль над Каталонией в ответ на объявление регионом независимости на прошлой неделе.
В пятницу Мадрид лишил Каталонию автономии и отстранил от власти руководителя региона Карлеса Пучдемона.
Временная мера Мадрида предусматривает замену около 150 региональных чиновников в Каталонии, хотя некоторые из них пообещали не прекращать работу.
В отношении Пучдемона и других каталонских должностных лиц могут быть выдвинуты уголовные обвинения, а этот шаг, возможно, приведет к огромным протестам.
Что будет дальше?
Центральное правительство планирует установить контроль над каталонскими институтами с помощью испанских чиновников уже в понедельник.
Пучдемон и вице-президент региона уже заявили, что не примут такое решение Мадрида, указывая, что от власти их могут отстранить только граждане Каталонии.
Если Пучдемон и другие должностные лица откажутся покинуть свои посты, их могут арестовать.
Каталонская региональная полиция, известная как Mossos, руководителя которой уволили на прошлой неделе, находится рядом с правительственным дворцом в центре Барселоны.
Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что ожидает от офицеров полиции "профессиональных действий".
Руководитель прокуратуры Испании также готовит уголовные обвинения против чиновников, которые могли действовать в обход испанского законодательства во время объявления независимости после референдума, который противоречит конституции Испании.
Между тем Мадрид уже назначил внеочередные местные выборы в регионе на 21 декабря.
Пучдемон сможет баллотироваться на новых выборах, заявил глава МИД Дастис, но только в том случае, если отставного руководителя региона не посадят.