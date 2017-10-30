Испания берет под контроль Каталонию

Копірайт зображення Reuters Image caption Правительство ожидает выполнения каталонской полицией приказов из Мадрида

Испания готовится уже в понедельник ввести прямой контроль над Каталонией в ответ на объявление регионом независимости на прошлой неделе.

В пятницу Мадрид лишил Каталонию автономии и отстранил от власти руководителя региона Карлеса Пучдемона.

Временная мера Мадрида предусматривает замену около 150 региональных чиновников в Каталонии, хотя некоторые из них пообещали не прекращать работу.

В отношении Пучдемона и других каталонских должностных лиц могут быть выдвинуты уголовные обвинения, а этот шаг, возможно, приведет к огромным протестам.

Что будет дальше?

Центральное правительство планирует установить контроль над каталонскими институтами с помощью испанских чиновников уже в понедельник.

Пучдемон и вице-президент региона уже заявили, что не примут такое решение Мадрида, указывая, что от власти их могут отстранить только граждане Каталонии.

Если Пучдемон и другие должностные лица откажутся покинуть свои посты, их могут арестовать.

Каталонская региональная полиция, известная как Mossos, руководителя которой уволили на прошлой неделе, находится рядом с правительственным дворцом в центре Барселоны.

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что ожидает от офицеров полиции "профессиональных действий".

Руководитель прокуратуры Испании также готовит уголовные обвинения против чиновников, которые могли действовать в обход испанского законодательства во время объявления независимости после референдума, который противоречит конституции Испании.

Копірайт зображення EPA Image caption Карлес Пучдемон говорит, уволить его могут только "граждане Каталонии"

Между тем Мадрид уже назначил внеочередные местные выборы в регионе на 21 декабря.

Пучдемон сможет баллотироваться на новых выборах, заявил глава МИД Дастис, но только в том случае, если отставного руководителя региона не посадят.