Пола Манафорта обвиняют "в российском деле"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пол Манафорт в свое время работал на Виктора Януковича и Партию регионов

Бывшему руководителю избирательной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту предъявлены обвинения, связанные с делом о возможном российском вмешательстве в президентские выборы, сообщают американские СМИ.

Согласно сообщениям, ему, а также его бывшему бизнес-партнеру Рику Гейтсу, приказали сдаться.

Группа следователей во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером ищет любые связи между Россией и избирательной кампанией Дональда Трампа.

Обе стороны такие связи отрицают.

Точный характер обвинений относительно Пола Манафорта Рику Гейсту еще неизвестен.

Большое жюри присяжных, которое в США созвал спецпрокурор Роберт Мюллер, в пятницу одобрило первые обвинения в расследовании возможного вмешательства России в американские выборы.

В пятницу собеседники телекомпании CNN уточнили, что человек, которому предъявили обвинение, уже в понедельник может оказаться под стражей.

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В мае Роберта Мюллера назначили спецпрокуроры по расследованию возможного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Это произошло после того, как Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми.

Копірайт зображення Reuters Image caption Роберт Мюллер руководит расследованием возможного вмешательства России в выборы в США

В начале августа г-н Мюллер собрал федеральное большое жюри присяжных.

В пятницу ключевых юристов, участвующих в расследовании Роберта Мюллера, заметили в федеральном суде, где заседает жюри.

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Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники подтверждает, что в рамках расследования спецпрокурора Мюллера в пятницу обвинение выдвинули минимум одному человеку.

Этого фигуранта могут взять под стражу в понедельник.

Агентство Reuters со ссылкой на свой источник уточняет, что по приказу федерального судьи, заключение, утвержденное большим жюри, опечатали. Поэтому его суть и фамилию обвиняемого можно будет узнать только в понедельник, когда пакет документов вскроют.

В январе спецслужбы США заявили, что Россия вмешивалась в избирательную кампанию в 2016 году якобы для содействия победе Дональда Трампа и поражения Хиллари Клинтон.

Бывший директор ФБР Роберт Мюллер должен установить, замешан ли в этом деле сам Дональд Трамп и люди из его окружения.

Г-н Трамп и Кремль категорически отвергали подозрения в общем заговоре.

Президент США при этом неодобрительно отзывался о назначении г-на Мюллера спецпрокурором. "Это самая большая охота на ведьм относительно политики в истории Америки", - писал он в своем Twitter.

Вечером в пятницу телеканал Fox News сообщил, что республиканцы начали активно критиковать Роберта Мюллера, добиваясь его отставки.

Они подозревают его в контактах с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми.

В Украине Пол Манафорт много лет работал на избирательных кампаниях Виктора Януковича и Партии регионов.

Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой фигурирует и Пол Манафорт.