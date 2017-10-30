Климкин: параллели между Крымом и Каталонии некорректны

Копірайт зображення Getty Images Image caption 27 октября региональный парламент провозгласил независимость Каталонии. Мадрид в свою очередь ввел прямое управление регионом и лишил его автономии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что нельзя проводить параллели между Каталонией, которая пытается отделиться от Испании, и аннексированным Россией Крымом, а также конфликтом на Донбассе.

Об этом Климкин сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Испании Альфонсо Дастисом, который находится с визитом в Киеве.

"Тут по определению нельзя проводить никаких параллелей. Представьте, что сейчас в Каталонии были бы 2 тысячи российских танков и бронированных машин, тысячи российских регулярных войск и десятки тысяч российских наёмников. Все бы это было подконтрольно России", - сказал Климкин, которого цитирует "УНИАН".

Он отметил, что в Украине "нет никакого сепаратизма", а в Крыму и на Донбассе "есть реальная российская агрессия".

Россия неоднократно отрицала свое непосредственное участие в конфликте на Донбассе.

Дастис, со своей стороны, отметил, что ситуация в Каталонии, Крыму и на Донбассе "каким-то образом похожи, потому что... есть угроза территориальной целостности наших стран".

Между тем, глава прокуратуры Испании заявил, что лидерам Каталонии предъявят обвинения в организации бунта.

27 октября региональный парламент провозгласил независимость Каталонии.

После этого Мадрид ввел в регионе прямое управление, лишил мятежный регион автономии и отстранил от власти его руководителя Карлеса Пучдемона.