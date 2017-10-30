В 2016 году рекордно вырос уровень СО2 в атмосфере - отчет

Копірайт зображення Getty Images Image caption Выбросы, связанные с человеческой активностью, в течение последних нескольких лет замедлились, но концентрация СО2 в атмосфере продолжает расти

Концентрация диоксида углерода в атмосфере Земли в 2016 году выросла до рекордно высокого уровня, свидетельствуют данные Всемирной метеорологической организации (ВМО).

В прошлом году уровень CO2 вырос на 50%, чем в среднем за последние 10 лет.

По словам исследователей, такому невиданному за 800 тысяч лет росту уровня CO2 способствовала деятельность человека и явление Эль-Ниньо.

Нынешний отчет, подготовленный ВМО, основывается на основе измерений в 51-й стране.

Исследовательские станции по всему миру измеряют концентрации газов, способствующих разогреву атмосферы, в том числе диоксида углерода, метана и оксида азота.

В 2016 году средняя концентрация СО2 достигла 403,3 ppm (миллионных долей). В 2015 году она составляла 400 ppm.

"Это самый большой рост, который мы наблюдали за те 30 лет, как у нас есть эта сеть", - рассказала BBC News руководитель программы по наблюдению за мировой атмосферой доктор Оксана Тарасова.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Засухи, вызванные Эль-Ниньо, ограничивают способность растений поглощать углерод

Эль-Ниньо влияет на количество углерода в атмосфере, поскольку вызывает засухи, из-за которых растения медленнее поглощают СО2.

В течение последних 70 лет, как указано в докладе, рост содержания СО2 в атмосфере был больше почти в 100 раз, чем в конце последнего ледникового периода.

Быстрое повышение уровня СО2 может спровоцировать "непредсказуемые изменения в климатической системе... что приведет к серьезным экологическим и экономическим сбоям", предупреждают авторы исследования.