Копірайт зображення Getty Images Image caption В день референдума в Каталонии произошли столкновения между полицией и участниками голосования

Руководитель прокуратуры Испании объявил, что лидеров Каталонии обвинят в организации бунта после объявления независимости региона.

Хосе Мануэль Маза заявил, что в обвинении также речь пойдет о подрывной деятельности и провокации.

Согласно испанскому законодательству, запрос относительно обвинений прокуратуры должен рассмотреть суд.

Это произошло на фоне введения Испанией прямого управления Каталонией, что включает замену местных чиновников на испанских.

В пятницу Мадрид лишил Каталонию автономии и отстранил от власти руководителя региона Карлеса Пучдемона.

Мадрид планирует заменить около 150 региональных чиновников в Каталонии, хотя некоторые из них пообещали не прекращать работу.

Относительно г-на Пучдемона и других каталонских должностных лиц могут выдвинуть уголовные обвинения, а этот шаг, возможно, приведет к большим протестам.

Что дальше?

Центральное правительство планирует установить контроль над каталонскими институтами с помощью испанских чиновников уже в понедельник.

Г-н Пучдемон и вице-президент края заявили, что не примут такое решение Мадрида, подчеркивая, что от власти их могут отстранить только граждане Каталонии.

Если Пучдемон и другие должностные лица откажутся покинуть должности, их могут арестовать.

Каталонская региональная полиция, известная как Mossos, руководителя которой освободили на прошлой неделе, находится рядом с правительственным дворцом в центре Барселоны.

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что ожидает от офицеров полиции "профессиональных действий".

Руководитель прокуратуры Испании также готовит уголовные обвинения против чиновников, которые могли действовать вопреки испанскому законодательству во время объявления независимости после референдума, который является незаконным согласно испанской конституции.

Копірайт зображення EPA Image caption Хосе Мануэль Маза заявил, что в обвинении речь пойдет также о подрывной деятельности и провокации

Тем временем, Мадрид уже объявил о проведении новых выборов местной власти Каталонии 21 декабря.

Г-н Пучдемон может баллотироваться на новых выборах, заявил недавно глава МИД Альфонсо Дастис, но только в случае, если отставного руководителя региона не посадят.

Что будет с автономией Каталонии?

В воскресенье г-н Дастис заявил Sky News: "Мы не отнимаем у Каталонии автономию. Фактически, мы ее еще раз устанавливаем".

"Они поймут, что не могут делать что-то вне закона и узурпировать власть", - добавил он.

Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо обратился ко всем офицерам Каталонии с просьбой быть лояльными с наступлением "новой эры" в регионе.

Он напомнил региональным полицейским, находящимся под прямым контролем Мадрида, об обязанности выполнять приказы и гарантировать "права и свободы для всех".

Офицеры полиции в Барселоне заявили ВВС, что уже выполнили приказ убрать портреты Пучдемона с полицейских участков во всем регионе.

Правление из Мадрида

Испанию охватил конституционный кризис после референдума, организованного сепаратистским правительством Карлеса Пучдемона, признавшего незаконным Конституционный суд страны.

Image caption Многие жители Каталонии выступают против независимости

Правительство Каталонии заявило, что в голосовании приняли участие 43% избирателей, 90% из которых проголосовали за независимость.

27 октября региональный парламент провозгласил независимость Каталонии.

После этого премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о роспуске местного парламента и увольнении Пучдемона с должности руководителя Каталонии.

В Бельгии уже заявили, что могут предоставить убежище Пучдемону.

Однако пока нет признаков того, что он собирается покинуть Каталонию.

Перед тем, как Мадрид взял контроль над правительством Каталонии, регион имел один из самых высоких уровней автономии в Испании.

Каталония имела собственный парламент, полицию, публичное телевещание, правительство и президента.