Гибель Окуевой: жизнь ее мужа вне опасности
Раненый во время нападения в Киевской области доброволец Осмаев находится в больнице, угрозы его жизни нет. Его жена, боец добровольческого батальона Киев-2 Амина Окуева, погибла.
О состоянии раненого сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, который приезжал на место происшествия, вблизи железнодорожной станции Глеваха, Васильковского района.
Нападение произошло вечером 30 октября. Автомобиль, в котором находились супруги, расстреляли из кустов.
Полиция ищет нападавших, в Киевской области ввели оперативный план "Перехват".
Полиция просит водителей с пониманием относиться к проверке автомобилей.
Начали расследование по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде" уточнил, что супруги отказались от охраны после предыдущей атаки 1 июня 2017.
Кем была Окуева
Амина Окуева по национальности была чеченкой, однако давно находилась в Украине и имела здешнее гражданство. По образованию - медик.
Была помощницей депутата Игоря Мосийчука и пресс-офицером батальона имени Джохара Дудаева.
По вероисповеданию г-жа Окуева была мусульманкой и носила хиджаб.
Во время событий на Майдане Независимости работала в медицинской палатке.
Нападение на Осмаева
На супругов уже покушались в июне этого года. Тогда Амина Окуева, которая была рядом с мужем во время покушения, ранила нападающего из личного оружия. И его, и господина Осмаева доставили в больницу.
Впоследствии подозреваемого в покушении арестовали на 60 суток без права залога.
Главной версией покушения на Осмаева в МВД назвали месть за его партиотическую позицию.
Еще одной версией, которую не исключали правоохранители, был "чеченский след", а также "заказное убийство, подготовленное российскими спецслужбами", заявлял тогда господин Геращенко.
В свое время Адама Осмаева, который является уроженцем Чечни, обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина и председателя Чечни Рамзана Кадырова.
18 ноября 2014 Приморский суд Одессы освободил его из-под стражи в связи с завершением срока наказания.