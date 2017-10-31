Сутки в АТО: один военный ранен
За сутки боевики совершили 10 обстрелов, силы АТО 7 раз применяли "пехотное вооружение". Один украинский военный ранен. Об этом сообщает пресс-центр АТО.
На донецком направлении в конце суток боевики из противотанковых гранатометов стреляли на подступах к Авдеевке и Пескам.
А на мариупольском направлении около 21 часа боевики применили крупнокалиберный пулемет неподалеку Старогнатовки. Украинские военные открыли ответный огонь, отметили в штабе АТО.
В результате этого противостояния и получил ранение украинский военный. Сейчас пострадавший в больнице, состояние его здоровья - удовлетворительное.
На луганском направлении пророссийские боевики выпустили 6 мин калибра 120 мм по Трехизбенке.
Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.