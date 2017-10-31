Сутки в АТО: один военный ранен

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За сутки боевики совершили 10 обстрелов, силы АТО 7 раз применяли "пехотное вооружение". Один украинский военный ранен. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

На донецком направлении в конце суток боевики из противотанковых гранатометов стреляли на подступах к Авдеевке и Пескам.

А на мариупольском направлении около 21 часа боевики применили крупнокалиберный пулемет неподалеку Старогнатовки. Украинские военные открыли ответный огонь, отметили в штабе АТО.

В результате этого противостояния и получил ранение украинский военный. Сейчас пострадавший в больнице, состояние его здоровья - удовлетворительное.

На луганском направлении пророссийские боевики выпустили 6 мин калибра 120 мм по Трехизбенке.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.