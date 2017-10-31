Убийство журналистки: изобретатель признал, что расчленил ее тело

Копірайт зображення AFP Image caption Ким Валль (справа) пропала после того, как взошла на борт субмарины Петера Мадсена (слева)

Датский изобретатель Петер Мадсен признался в том, что расчленил тело шведской журналистки Ким Валль на борту своей подлодки. Однако признавать убийство он отказался.

Мадсен, как следует из заявления полиции Дании, также сознался в том, что выбросил фрагменты тела журналистки в море.

По словам 46-летнего изобретателя, Валль умерла в августе, отравившись угарным газом на борту его подводной лодки. В это время сам Мадсен был на палубе.

До этого изобретатель утверждал, что девушка погибла после того, как ей на голову упал тяжелый люк. При этом раньше он отрицал, что расчленил ее тело.

В начале октября в заливе Коге неподалеку от Копенгагена водолазы обнаружили несколько сумок. В них были конечности, одежда и голова погибшей журналистки. Полиция заявила, что в сумках также был металлический груз, чтобы затопить сумки.

Тело Валль было найдено 21 августа. Во время экспертизы на нем были обнаружены ножевые ранения в области паха и грудной клетки, которые, как считают эксперты, были нанесены в момент или сразу после смерти.

Изначально обвинения против Мадсена включали убийство и расчленение тела Ким Валль. Однако в понедельник полиция объявила, что к списку обвинений добавлено надругательство над телом. Изобретатель вину не признает.

Копірайт зображення AFP Image caption Петер Мадсен отрицает убийство и надругательство над телом

В последний раз тридцатилетнюю журналистку видели живой вечером 10 августа. Вместе в Мадсеном она отправилась в плаванье на 40-тонной подводной лодке UC3 Nautilus, которую изобретатель построил сам. Журналистка собиралась подготовить материал о его изобретении.

Тревогу поднял молодой человек Валль, когда на следующий день она не вернулась из путешествия.

Сначала Мадсен утверждал, что высадил девушку в Копенгагене. Позднее он изменил показания, заявив, что в море случилась "страшная трагедия", он "похоронил" Валль в море и планировал совершить самоубийство, затопив подлодку.

Кроме того, в начале октября датский прокурор Якоб Бук-Йенсен сообщил, что на жестком диске, предположительно принадлежащем Мадсену, обнаружены кадры с обезглавливанием женщин. Мадсен заявил, что жесткий диск ему не принадлежит.

Изобретатель должен был предстать перед судом во вторник, однако останется под арестом до 15 ноября.