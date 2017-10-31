Гибель Окуевой: полиция ищет нападавших

Копірайт зображення UNIAN Image caption Амина Окуева активно защищала мужа, когда его арестовали, обвинив в подготовке теракта

В Киевской области погибла боец добровольческого батальона Киев-2 Амина Окуева, ее муж Адам Осмаев ранен. Автомобиль, в котором находились супруги, расстреляли.

В МВД сообщили о том, что "неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Васильковского района расстреляли автомобиль".

Там также отметили, что личности нападавших устанавливают, а "на территории области и соседних регионов ввели оперативный план "Сирена".

Советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook ранее сообщил, что муж г-жи Окуевой Адам Осмаев "получил ранения, но будет жить".

Председатель Нацполиции Сергей Князев уточнил, что Осмаев "находится в тяжелом состоянии после стрельбы".

Представитель Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии "Українській правді" уточнил, что супруги отказались от охраны после прошлого нападения 1 июня 2017 года.

Кем была Окуева

Амина Окуева по национальности была чеченкой, однако давно находилась в Украине и имела местное гражданство. По образованию - медик.

Была помощницей депутата Игоря Мосийчука и пресс-офицером батальона имени Джохара Дудаева.

По вероисповеданию госпожа Окуева была мусульманкой и носила хиджаб.

Во время событий на Майдане Независимости работала в медицинском палатке.

Нападение на Осмаева

На супругов уже было покушение в июне этого года. Тогда Амина Окуева, которая была рядом с мужем в момент покушения, ранила нападавшего из личного оружия. И его, и г-на Осмаева доставили в больницу.

Впоследствии подозреваемого в покушении арестовали на 60 суток без права залога.

Главной версией покушения на Осмаева в МВД назвали месть за его патриотическую позицию.

Image caption Нападение на Осмаева произошло 1 июня в Киеве на Подоле

Еще одной версией, которую отвергали правоохранители, был "чеченский след", а также "заказное убийство, подготовленное российскими спецслужбами", заявлял тогда г-н Геращенко.

В свое время Адама Осмаева, уроженца Чечни, обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина и председателя Чечни Рамзана Кадырова.

18 ноября 2014 года Приморский суд Одессы освободил его из-под стражи в связи с истечением срока наказания.