Непогода в Украине: без электричества почти 100 населенных пунктов
- 31 октября 2017
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Из-за сильных порывов ветра утром во вторник, 31 октября, в Украине обесточены 94 населенных пункта в семи областях, сообщили в ГСЧС.
Пострадали от непогоды села и города в регионах: Киевская область - 27 н.п., Житомирская - 19 н.п., Сумская - 17 н.п., Хмельницкая - 13 н.п., Ивано-Франковская - 8 н.п., Черновицкая - 7 н.п., Днепропетровская - 3 н.п.
Накануне из-за шквального ветра, дождя и мокрого снега в нескольких областях Украины были повалены деревья.