Экс-советник штаба Трампа врал ФБР о связях с Россией

Копірайт зображення Twitter/@GeorgePapa19 Image caption По словам Пападопулоса, ему сказали, что у россиян есть "грязь" на Хиллари Клинтон

В деле о возможном российском вмешательстве в американские выборы появился новый фигурант. Признания бывшего советника предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса могут оказаться гораздо серьезнее обвинений, выдвинутых против экс-главы штаба Пола Манафорта.

В понедельник, после нескольких месяцев затишья и тайных допросов фигурантов расследования о вмешательстве в выборы президента США, спецпрокурор Роберт Мюллер сделал шаг, которого от него явно не ожидали.

Мюллер обвинил Манафорта и его младшего партнера Ричарда Гейтса в заговоре против США, отмывании денег, неуплате налогов - по старому делу, которое, казалось бы, никак не связано с российским расследованием.

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После громких проводов Манафорта сперва в ФБР, а затем в федеральный суд, были обнародованы совершенно неожиданные судебные документы, которые касаются бывшего помощника Трампа по избирательной кампании Джорджа Пападопулоса.

В понедельник стало известно, что он пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче агентам ФБР ложных показаний, которые касались общения штаба республиканцев с иностранцами, включая граждан России, и сборе компромата на Хиллари Клинтон.

Белый дом заявил, что Пападопулос не представлял никакой ценности, занимал маленькую и незначительную должность, работал на волонтерских началах и не был причастен к важным решениям.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, идея о встрече Трампа с российским руководством была личной инициативой Пападопулоса.