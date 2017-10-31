"Карточный домик" закрывают после скандала со Спейси

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Netflix объявил о закрытии сериала "Карточный домик" через день после того, как исполнителя главной роли Кевина Спейси обвинили в сексуальном домогательстве к мальчику-подростку.

Компания заявила, что "глубоко обеспокоена" заявлениями актера Энтони Реппа.

В интервью Buzzfeed Репп утверждал, что Спейси домагался его, когда ему было 14 лет. По его словам, это произошло после вечеринки в 1986 году.

Звезда "Карточного домика" сказал, что в ужасе от этой истории, но самого инцидента не помнит. Кевин Спейси заявил, что должен актеру "искреннее извинение" за свое "неприемлемое пьяное поведение".

При этом 58-летний актер признался, что он - гей. Спейси, который получил премию "Оскар" за фильмы "Обычные подозреваемые" и "Красота по-американски", сделал свои заявления в воскресенье в Twitter.

"Эта история заставила меня открыто посмотреть на другие вещи в своей жизни. Я любил мужчин и имел с ними романтические встречи, и теперь я решил жить жизнью гея", - отметил он.

После этого его жестко раскритиковали за то, что он выбрал неподходящий момент для каминг-аута.

Активисты, борющиеся за права геев, заявили, что сочетание информации о его сексуальной ориентации с обвинениями в домогательстве наносит вред ЛГБТ-сообществу.

В "Карточном домике" Кевин Спейси играет безжалостного американского политика Фрэнка Андервуда. Драма очень популярна во всем мире. Сейчас снимают 6-й сезон.

Хотя Netflix опубликовал заявление о закрытии сериала после признания Спейси, по некоторым сообщениям, решение приняли задолго до появления обвинений.