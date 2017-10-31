НАБУ обыскивает сына Авакова

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Детективы НАБУ проводят обыски в Харькове у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. Об этом г-н Аваков рассказал изданию "Українська правда".

"Да, пришли к сыну с обысками", - сообщил министр.

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что следственные действия (обыски) проводят "в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков МВД".

В ведомстве отметили, что обыски проводят "по месту жительства вероятных фигурантов производства".

Владимир Рысенко, член совета общественного контроля НАБУ, в комментарии "112 каналу" рассказал, что представители полиции оцепили место в Харькове, где проводятся обыски. По его словам, появилась информация о минировании.

Активист "Автомайдана" Алексей Гриценко опубликовал в Facebook фото с места обыска в Харькове, где видны люди в амуниции, машины полиции и перекрытые улицы. "Похоже, детективам будет нужна помощь... Говорят о блокировании квартала. Наши источники говорят, что вместе с полицией еще "Восточный корпус" и "Азов", - написал Гриценко.

Г-н Аваков ранее заявлял, что ни он, ни его семья не имеют отношения к поставщикам рюкзаков МВД. По его словам, процедура закупки рюкзаков была прозрачной.

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