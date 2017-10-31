В России арестовали экс-главу "Нафтогаза" Бакая

Копірайт зображення УНИАН Image caption В Украине г-на Бакая обвиняли в превышении полномочий и злоупотреблении служебным положением

Суд в Москве арестовал Игоря Бакая - бывшего председателя Государственного управления делами и главу "Нафтогаза" во времена президентства Леонида Кучмы. Об этом сообщает российское агентство "ТАСС".

Как говорится в сообщении, суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал г-на Бакая до 12 ноября.

Об аресте г-на Бакая сообщили и украинские СМИ.

По данным "ТСН", в России его обвиняют в том, что он мошенническим путем завладел деньгами посторонних лиц. Среди обманутых называют в частности российского бизнесмена Алишера Усманова.

В Украине г-на Бакая обвиняли в превышении полномочий и злоупотреблении служебным положением. Но в 2010 году все дела против него в стране были закрыты.

В начале 2005 года он выехал в Россию и получил российское гражданство.