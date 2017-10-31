Экс-глава Каталонии Пучдемон не будет просить убежища в Бельгии

Копірайт зображення Reuters Image caption Пучдемон призвал своих сторонников не прибегать к насилию

Отстраненный от власти глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что не намерен просить политического убежища у бельгийских властей и хочет вернуться в Каталонию, если Мадрид предоставит ему некие "гарантии".

По словам бывшего лидера Каталонии, у испанского суда нет оснований для возбуждения дела о попытке переворота против него и его министров, а угрозы в их адрес говорят об агрессии Мадрида.

"Если власти Испании хотят продолжать выполнять свой план с помощью насилия, это их решение", - сказал Пучдемон.

По его словам, он готов признать результаты выборов в Каталонии, которые Мадрид назначил на 21 декабря.

Экс-глава региона также призвал своих сторонников успокоиться и постараться избежать конфронтации с Мадридом. "Мы не можем построить республику на насилии", - сказал он.

Ранее во вторник Конституционный суд Испании приостановил действие декларации о независимости Каталонии, одобренной властями региона 27 октября.

В пятницу парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Каталонские власти 27 октября приняли декларацию о независимости от Испании

Прокуратура Испании угрожает выдвинуть против Пучдемона и его коллег обвинения в организации мятежа в связи с проведенным 1 октября референдумом о независимости Каталонии. Референдум не был признан ни Мадридом, ни Брюсселем.