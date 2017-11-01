Что известно о теракте в Нью-Йорке
В результате наезда грузовика на людей в Нью-Йорке накануне погибли по меньшей мере восемь человек, еще 11 получили серьезные травмы.
Американские власти уже назвали его терактом.
Среди погибших, кроме американцев, также гражданин Бельгии и аргентинец. Об этом сообщили бельгийский министр иностранных дел Дидье Рейндерс и представитель МИД Аргентины.
Что произошло
Инцидент произошел в районе Нижнего Манхэттена. Как сообщили в полиции, грузовик выехал на велосипедную дорожку и тротуар на высокой скорости.
"Около 15:05 после обеда 29-летний мужчина въехал на арендованном грузовике [компании] Home Depot на велосипедную/пешеходную дорожку на пересечении Вест-стрит и Хьюстон-стрит, направляясь на юг", - сообщили правоохранители.
Сбив людей, машина врезалась в школьный автобус. В результате столкновения пострадали еще двое детей и двое взрослых.
После этого водитель грузовика вышел из автомобиля и начал размахивать двумя пистолетами.
Полицейские, которые находились в этом районе, несколько раз ранили нападавшего в живот, после чего арестовали.
Оказалось, что один из его пистолетов был пневматическим, другой - пейнтбольным.
Задержанный
Американские медиа, а также агентство Reuters со ссылкой на свои источники в полиции сообщили, что задержанный - уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов.
Ему 29 лет, и он предположительно приехал в США в 2010 году, жил во Флориде.
CBS News сообщает, что в грузовике была найдена записка, где упоминается экстремистская группировка "Исламское государство".
На пресс-конференции журналисты спросили главу полиции Нью-Йорка Джеймса О'Нила о том, правда ли, что нападавший выкрикивал "Аллах акбар!".
Руководитель полицейских ответил, что слова, сказанные подозреваемым, когда он вылез из пикапа, и общие обстоятельства происшествия позволяют квалифицировать его как террористический акт.
А губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что задержанный, судя по всему, действовал в одиночку.
"Нет оснований предполагать широкий заговор или план. Это были действия одного человека, призванные причинить боль, увечья и, возможно, смерть", - завил он на пресс-конференции.
Полицейский департамент Нью-Йорка сообщил, что других подозреваемых на данный момент не разыскивают.
Вместе с тем правоохранители просят очевидцев присылать ФБР видео или фото момента совершения нападения.
Президент Дональд Трамп отреагировал на инцидент в Twitter. "В Нью-Йорке, кажется, очень больной и ненормальный человек совершил еще одно нападение. Правоохранительные органы внимательно следят за этим. Не в США!", - написал он.
"Мы не должны позволять ИГИЛ вернуться или попасть в нашу страну после того, как победили их на Ближнем Востоке. Хватит!" - добавил американский президент.
Он также выразил соболезнования жертвам и семьях погибших в "террористической атаке в Нью-Йорке".
Нападение произошло накануне празднования Хэллоуина, который масштабно отмечается в США.
Несмотря на инцидент, в Нью-Йорке все равно прошли мероприятия в рамках праздника.
"Нью-йоркцы устойчивы и не остановятся. Рады видеть большую толпу на ежегодном параде к Хэллоуину в Village. Спасибо, что показали миру, кто мы", - написал в Twitter глава полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил.
Это самое большое по количеству жертв нападение в Нью-Йорке с 11 сентября 2001 года, когда в результате теракта были разрушены башни Всемирного торгового центра и погибли более 2600 человек.
Нынешнее нападение произошло в западной части Манхэттена, недалеко от места, где стояли башни Всемирного торгового центра.