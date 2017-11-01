На Донбассе погиб военный, еще 5 - ранены

Копірайт зображення УНІАН Image caption В соцсетях сообщают, что погибший входил в состав "Грузинского легиона"

За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще пятеро были ранены. Об этом утром в среду сообщает пресс-центр АТО.

"Всего за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим тишины. Преобладающим огнем из пехотного вооружения силы АТО 13 раз подавляли активность наемников. В результате боевых действий один украинский воин погиб, еще пятеро получили ранения", - говорится в сообщении.

"В районе проведения АТО враг и в дальнейшем нарушает перемирие и применяет вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров, что еще раз подтверждает заинтересованность боевиков в эскалации конфликта на Донбассе", - утверждают в штабе АТО.

В то же время командир добровольческого формирования "Грузинский легион", которое официально входит в ВСУ, Мамука Мамулашвили написал в Facebook, что погиб один из грузинских бойцов Гиорги Саралидзе.

В соцсетях сообщают, что погибший был командиром разведроты в составе 57 бригады, которая попала в засаду.

В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в нарушениях перемирия на Донбассе обвиняют украинскую армию.

Там в частности заявили, что украинские военные накануне обстреляли группу Совместного центра по контролю и координации прекращении огня (СЦКК) на юге подконтрольных сепаратистам территорий.

О жертвах среди членов группы в "ДНР" не сообщают.