На Донбассе погиб военный, еще 5 - ранены
За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще пятеро были ранены. Об этом утром в среду сообщает пресс-центр АТО.
"Всего за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим тишины. Преобладающим огнем из пехотного вооружения силы АТО 13 раз подавляли активность наемников. В результате боевых действий один украинский воин погиб, еще пятеро получили ранения", - говорится в сообщении.
"В районе проведения АТО враг и в дальнейшем нарушает перемирие и применяет вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров, что еще раз подтверждает заинтересованность боевиков в эскалации конфликта на Донбассе", - утверждают в штабе АТО.
В то же время командир добровольческого формирования "Грузинский легион", которое официально входит в ВСУ, Мамука Мамулашвили написал в Facebook, что погиб один из грузинских бойцов Гиорги Саралидзе.
В соцсетях сообщают, что погибший был командиром разведроты в составе 57 бригады, которая попала в засаду.
В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в нарушениях перемирия на Донбассе обвиняют украинскую армию.
Там в частности заявили, что украинские военные накануне обстреляли группу Совместного центра по контролю и координации прекращении огня (СЦКК) на юге подконтрольных сепаратистам территорий.
О жертвах среди членов группы в "ДНР" не сообщают.