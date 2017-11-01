Газ для промышленности снова дорожает

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Цена газа, который промышленные потребители получают от НАК "Нафтогаз", снова возрастет с 1 ноября.

В целом, по сравнению с октябрем, цены вырастут на 7,5%. Однако в зависимости от объемов поставок, условий их оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом", цена тысячи кубометров составит от 8 805,60 до 9 692,40 грн (с учетом НДС).

В октябре цены на газ для промышленных потребителей также выросли - на 3,1%.

Обозреватели отмечают, что повышение цены на газ для промышленности не означает автоматических последствий для населения. Однако это повышение может добавить определенный процент инфляции, которая и без того уже превышает прогнозные показатели.

Между населением и МВФ

С 1 октября также должны были вырасти цены на газ и для населения - "Нафтогаз" даже заложил повышение на 19% в финансовый план компании. Однако правительство запретило повышение и обещало разработать другую формулу для расчета цены на газ для населения.

Эта формула стала предметом переговоров между Киевом и МВФ, который требует, чтобы украинское правительство придерживалось своих обязательств по реформе рынка газа, в частности не вмешивалось в рыночное ценообразование.

Однако украинское правительство настаивает, что низкие доходы украинцев не позволяют большинству из них платить рыночную цену на газ, а субсидии, которые должны защищать малоимущих, уже получают более 60% домохозяйств.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Решение правительства не увеличивать цену на газ для населения стало предметом спора с главным кредитором - МВФ

Как заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко, нынешние обязательства по субсидиям на 10 млрд грн превысили заложенные в бюджет средства.

С подобной проблемой правительство столкнулось еще летом. Тогда оно попросило парламент выделить дополнительные 14 млрд грн и внести соответствующие изменения в бюджет.

"На сегодняшний день в бюджете предусмотрено 61 млрд грн. Обязательства (по выплате субсидий - Ред.) на 1 октября есть на 71 млрд грн", - заявил чиновник.

Переговоры в штаб-квартире МВФ не принесли результатов, а после них в НБУ заявили, что ожидают поступления очередного транша уже в начале следующего года, а не в конце текущего, как ожидалось ранее.

Впрочем, министр финансов Александр Данилюк, который возглавлял украинскую делегацию в Вашингтоне, настаивает, что возможность получения денег МВФ до конца года все еще сохраняется.

Между миллиардами дефицита и миллиардами на субсидии

Закон "О рынке природного газа" вступил в силу с 1 октября 2015 года.

Он предусматривает, что все поставки газа должны осуществляться по ценам, которые свободно устанавливаются соглашениями между поставщиком и потребителем.

Однако в законе есть и исключения, к которым относятся поставки газа населению. Решением правительства пока специальные обязанности поставок газа населению возложены на "Нафтогаз".

Ранее цены на газ для населения, так же, как и другие коммунальные услуги, дотировались из государственного бюджета. Поэтому дефицит "Нафтогаза" исчислялся десятками миллиардов гривен.

Теперь "Нафтогаз" является прибыльной компанией. За 9 месяцев этого года компания перечислила в бюджет более 90 млрд грн налогов.

В то же время в компании утверждают, что долги производителей тепла за газ из-за несвоевременных расчетов бюджета по субсидиям, включая долги за 2016 год, уже достигли 52,9 млрд грн.