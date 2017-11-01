Каськива экстрадировали в Украину - Луценко

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Бывшего руководителя Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектами Украины Владислав Каськива доставили в Украину. Об этом утром в среду сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Ночью 1 ноября совместными усилиями ГПУ и СБУ из Панамы в Украину экстрадирован бывший Председатель Госкоминвестпроекта Владислав Каськив, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами Государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн", - написал генпрокурор в Facebook.

"Сейчас Каськив доставлен в Главное следственное управление ГПУ, проводятся следственные действия", - добавил Юрий Луценко.

"Это первый случай экстрадиции экс-чиновника в Украину. Но не последний", - анонсировал руководитель ГПУ.

Владислав Каськив просил в Панаме политического убежища. Все обвинения против себя он отвергает и ранее заявлял о "категорической готовности" сотрудничать с украинскими правоохранителями.