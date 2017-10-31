Аваков: надеюсь на адекватный судебный процесс в отношении сына

Копірайт зображення UNIAN Image caption Министр внутренних дел Арсен Аваков называет дело против своего сына "политическим"

Министр внутренних дел Арсен Аваков надеется на адекватный судебный процесс по делу, в котором фигурирует его сын Александр.

Так Аваков отреагировал на задержание Александра сотрудниками НАБУ по обвинению в нанесении государству ущерба на сумму 14 млн гривен при закупке рюкзаков для МВД.

"Нет мой сын, ни фирмы, в которых он является учредителем, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет всю процедуру и докажет это в суде", - написал он на своей странице в Facebook.

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало трех человек в результате обысков в помещениях сына министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

СМИ уже обнародовали видео задержания Александра Авакова, а также его прибытия в помещение НАБУ.

В пресс-службе НАБУ в комментарии ВВС Украина не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, сославшись на то, что это - персональные данные.

МВД Украины заявило, что действия НАБУ преследуют политические цели.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается политической, а не юридической деятельностью, что является недопустимым и требует немедленной коррекции", - заявили в МВД.

Пока в НАБУ не смогли сообщить, изберет ли сегодня суд меру пресечения задержанным.

Ранее сам Аваков подтвердил, что в Харькове у его сына проводят обыски.

В НБУ заявили, что следственные обыски прошли в рамках расследования возможной растраты государственных средств "при закупке рюкзаков для МВД".

Копірайт зображення facebook.com/grytsenko.alex Image caption Фото с места обысков в Харькове

"Информационная кампания"

В МВД эти следственные действия назвали результатом "информационной кампании" и "гибридной войной, направленной на дискредитацию политиков ... которые твердо стоят на позиции реформирования и оздоровления государственных институтов".

"Сегодня поводом для новой волны информационной кампании о якобы злоупотреблениях, допущенных во время процедуры закупки тактических рюкзаков для нужд АТО в 2015 году, стало проведение следственных действий в помещениях бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и сына главы ведомства", - сообщили в МВД.

Там настаивают, что процедура закупки рюкзаков была проведена согласно правилам и требованиям, предусмотренным законодательством.

"Совершенно очевидно, что за этим стоят определенные внешние и внутренние силы, намерением которых является реставрация старой коррумпированной системы "крышевания" и "договорняков", - добавили в министерстве.

"Рюкзаки Авакова"

Копірайт зображення http://mvs.gov.ua Image caption В МВД настаивают, что процедура закупки рюкзаков была проведена согласно правилам и требованиям, предусмотренным законодательством

В феврале 2015 года МВД заключило договоры с компанией "Днипровенд" на поставку 5 тыс. рюкзаков стоимостью 14,5 млн гривен и частным предприятием "Плигачов" на 1 тыс. рюкзаков стоимостью 2,1 млн гривен.

В 2015 году ГПУ возбудила уголовное дело по подозрению в злоупотреблениях при приобретении рюкзаков для МВД и Нацгвардии. Впоследствии это дело передали для дальнейшего расследования НАБУ.

СМИ сообщали, что рюкзаки были приобретены через предприятия, подконтрольные Арсену Авакову.

Арсен Аваков ранее заявлял, что ни он, ни его семья не имеют отношения к поставщикам рюкзаков для МВД. По его словам, процедура закупки рюкзаков была прозрачной.

В феврале 2016 года на Youtube появилось видео, снятое скрытой камерой, на котором видно, как якобы сын министра внутренних дел Александр Аваков договаривался с экс-замглавы МВД Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений министерства.

В программе журналистских расследований "Схемы" отметили, что это видео может стать доказательством в деле о хищении средств при закупке рюкзаков.