Кевина Спейси лишили почетной премии "Эмми"

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Международная телевизионная академия отказалась вручать актеру Кевину Спейси премию "Эмми" за заслуги в телеиндустрии.

Это произошло после того, как артиста обвинили в домогательствах по отношению к несовершеннолетнему. Церемония награждения была запланирована на 20 ноября в Нью-Йорке.

Международная "Эмми" вручается ежегодно в ноябре во время специального мероприятия в Нью-Йорке. Ее лауреатами становятся телепроекты, созданные за пределами США. Премия основателей является почетной наградой, присуждаемой за общий вклад в развитие телевизионного искусства.

Премию "Эмми" ранее получали режиссер Стивен Спилберг, сценарист Джулиан Феллоуз и автор проекта "Х-фактор" Саймон Коуэлл.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вручение престижной телевизионной премии должно состояться 20 ноября

Накануне Спейси совершил каминг-аут и заявил о своей гомосексуальности. Это произошло после того, как актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в домогательствах. По словам Рэппа, ему тогда было 14 лет. Спейси заявил, что не помнит этого момента, однако принес актеру извинения.

После этого компания Netfliх заявила о закрытии сериала "Карточный домик", где Спейси играет одну из главных ролей, а также является исполнительным продюсером.

Активисты за права геев заявили, что сочетание информации о его сексуальной ориентации с обвинениями в домогательстве вредят ЛГБТ-сообществу.