В Одессе из-за бомбы экстренно сел самолет из Москвы

Копірайт зображення UNIAN Image caption В Нацполиции отметили, что умышленно не указывают номер рейса: "чтобы не беспокоить родственников или предотвратить возможные негативные последствия для компании перевозчика"

Самолет турецкой авиакомпании, летевший из Москвы в Турцию, экстренно сел в Одессе. Экстренную посадку экипаж самолета Airbus A320 предпринял в связи с подозрением о наличии на борту взрывного устройства.

Детали инцидента сообщил советник начальника Нацполиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

"Один из пассажиров пожаловался на состояние здоровья, а именно на расстройство желудка, и долгое время находился в туалете. Экипаж, учитывая подозрительные действия пассажира, произвел детальный осмотр туалетной комнаты и обнаружил там подозрительную сумку", - рассказал он.

"Находка заставила экипаж совершить экстренную посадку на ближайшем аэродроме", - добавил Форостяк, отметив, что ближайшим оказался Международный аэропорт в Одессе.

По его словам, в настоящее время подозрительный предмет осматривают специалисты взрывотехнической службы.

Руслан Форостяк при этом не уточнил, что произошло с пассажиром, который вызвал подозрения у членов экипажа.

Позже советник начальника Нацполиции сообщил, что в сумке ничего подозрительного не нашли.

"Пассажир провел в туалете длительное время, вышел оттуда переодетый в другую одежду, в спрятанных и "забытых" вещах не обнаружено ничего подозрительного, сейчас с пассажиром, гражданином Литвы, общаются сотрудники СБУ и выясняют его подозрительные действия", - отметил он.